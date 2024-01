Le Olimpiadi di Parigi tra gli obiettivi di Iga Swiatek: le parole della polacca

© Matthew Stockman/Getty Images

Un 2023 positivo ma con qualche difficoltà, ora l'attenzione è tutta sul prossimo anno per cercare di far meglio e difendere quel numero uno nel ranking che si è ripresa proprio alle Wta Finals di Cancun.

Iga Swiatek è pronta per affrontare un'altra intrigante annata nel circuito femminile. La polacca ha annunciato recentemente, nel corso di una conferenza stampa, che ha già cerchiato in rosso sul calendario personale un appuntamento importantissimo nel 2024: si tratta ovviamente delle Olimpiadi di Parigi, che la 22enne non vede l'ora di giocare con la maglia del suo Paese.

"Ho giocato solo una volta. La pressione era enorme. Si è visto che quando ho perso contro Paula ho pianto, è stata una grande delusione. Sono sicura che questa volta sarà un po' diverso. Conoscerò il posto e sarò sulla mia superficie preferita (la terra rossa).

Ciò porta anche maggiori aspettative dall’esterno. Credo che dovrò fare lo stesso lavoro degli altri tornei. Penso di poter fare bene e che avrò l’opportunità di vincere" sono le parole della nativa di Varsavia, accogliendo con grande entusiasmo la notizia che sarà il Roland Garros a ospitare i giochi olimpici.

La classe 2001 ha già vinto tre titoli Slam in Francia (precisamente nel 2020, 2022 e 2023) ed è naturale che sia considerata fra le grandi protagoniste.

Swiatek analizza le rivali per il 2024

Alla polacca è stato anche chiesto quale potrebbe essere la giocatrice a mettersi più in mostra nella prossima stagione.

Ecco la sua risposta: "È estremamente difficile da prevedere. È impossibile dire chi. Negli ultimi anni c'è sempre stata un'atleta che all'improvviso ha fatto il salto di qualità e vinto uno Slam o è entrata tra i primi 5.

Penso a Sabalenka, Rybakina e me, siamo più costanti delle altre. Spero che continueremo così nelle prossime stagioni, ma non ho idea di chi possa distinguersi. Ons è una giocatrice molto costante anche quando non è infortunata" ha rivelato.