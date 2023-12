Carlos Alcaraz, esordio vincente contro Novak Djokovic: "Voglio batterlo ancora"

© Matthew Stockman/Getty Images

Carlos Alcaraz ha iniziato la stagione con il piede giusto. Il 20enne spagnolo ieri a Riyadh ha battuto nel match di esibizione Novak Djokovic, con il risultato di 4-6, 6-4, 6-4. Anche se usare questo termine quando scendono in campo due campioni del calibro risulta alquanto difficile.

Sul veloce indoor della Kingdom Arena, il 2 volte campione slam ha saputo rimontare l’iniziale vantaggio del serbo. Queste le sue parole dopo la partita contro il tennista belgradese: "Il mio obiettivo per il 2024 è continuare a migliorare, sia come giocatore che come persona, questa è la cosa più importante per me.

Il mio obiettivo è continuare a batterlo (riferendosi a Djokovic), questo è l'obiettivo. Cercherò di giocare il mio miglior tennis nel 2024, di vincere grandi tornei... vedremo. Comunque, la cosa più importante per me è continuare a imparare nel circuito”, ha detto.

"Ho sempre sognato di condividere il campo con lui"

Più volte i due campioni hanno speso belle parole l’uno per l’altro, a riprova di una grande stima che c’è tra loro. Carlos ha ringraziato ancora una volta Djokovic per l’esempio che dà: “È incredibile condividere il campo con lui, in questo evento e nei tornei ufficiali, ovunque.

Imparare da lui, vederlo così da vicino, è incredibile. Sono cresciuto guardandolo vincere grandi tornei e ho sempre sognato di essere in questa posizione, faccia a faccia con lui. Sono molto felice di averla raggiunta e spero di rimanerci. Sembra che abbia 20 anni (ride), quindi condivideremo il campo per molto tempo.

Mi congratulo sempre con lui e lo ringrazio per aver condiviso questo match con me. Carlos intanto ha già lasciato gli Emirati Arabi in direzione Murcia, dove domani giocherà un'altra partita contro il connazionale Roberto Bautista Agut.

L’ex numero uno ha deciso di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open, proprio come Djokovic.