Iga Swiatek mette nel mirino gli Australian Open: "Non ho ancora vinto"

© Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Iga Swiatek non è mai riuscita a incidere così tanto sul cemento australiano nel corso della sua già importante carriera. La polacca cercherà di togliersi la soddisfazione di conquistare lo Slam di Melbourne, che manca ancora in bacheca.

Questo aspetto è stato tra gli argomenti tirati in ballo in una recente conferenza stampa alla United Cup dalla 22enne di Varsavia, che ha cominciato l'annata giocando con la maglia del suo Paese nella manifestazione a squadre miste.

"Ho fatto le semifinali nel 2022, mentre quest'anno sono arrivata al quarto turno. Non sento il bisogno di difendere troppo. Onestamente non penso mai a queste cose. C'è qualcosa in più in un torneo quando sei la campionessa in carica.

Penso che posso prenderla con un po' di calma. Non ho ancora vinto gli Australian Open, quindi voglio solo provare a raggiungere i miei obiettivi. Stiamo iniziando la stagione, quindi mi concentrerò sul prendere il ritmo e vedere cosa ho imparato nella preseason" ha svelato la numero uno del ranking mondiale Wta.

Parla Swiatek

Sulla pressione di essere la giocatrice da battere: "Può essere qualcosa di veramente motivante e stimolante. Ci sono molti tornei in cui sento di usarli come un'opportunità per avere più fiducia e avere un impatto mentale sui miei rivali.

Ci sono stati altre competizioni in cui ho sentito una grande pressione. Come nella vita, ci sono alti e bassi. Per ora mi godo il fatto di aver ottenuto tanti buoni risultati l'anno scorso e di essere tornata al numero uno del mondo alla fine. Questo è quello a cui penso, soprattutto perché mi dà molta fiducia" ha svelato.