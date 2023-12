Rafael Nadal sbarca in Australia: le sue prime parole dopo il rientro nel circuito

© Graham Denholm/Getty Images

Rafa Nadal è sbarcato in Australia. Tra pochi giorni, a Brisbane, avrà inizio la sua stagione. Una ripartenza per il fuoriclasse spagnolo, la cui ultima apparizione risale proprio agli Australian Open, dove ha subito quell’infortunio all'anca nel match contro Mackenzie Mcdonald, che lo ha poi tenuto lontano dal circuito per tutto l’anno.

La sua preparazione è arrivata fin qui senza intoppi. Il 22 volte campione slam ha deciso di collocare la prima parte dei suoi allenamenti in Kuwait, dove ha dato ampia dimostrazione di essere tornato fisicamente in grande condizione.

La seconda parte si è tenuta invece nel suo quartier generale a Manacor. Arrivato nella tarda serata di mercoledì al Queensland Tennis Centre, il 22 volte campione slam ha rilasciato emozionato le prime dichiarazioni: “Sono felice di essere tornato nel tour e di essere qui a Brisbane dopo qualche anno", ha dichiarato a brisbaneinternational.com.au.

L’ex numero uno, che ripartirà 672esima posizione del ranking, farà il suo ritorno come wildcard al torneo ATP 250, che inizierà il 31 dicembre, prima di tornare poi a Melbourne, per gli Happy Slam.

Il programma che seguirà Nadal nelle prossime ore

Nadal si è già allenato sullo Show Court Two e in serata si esibirà in un match con il numero 8 del mondo Holger Rune alla Pat Rafter Arena.

Altro appuntamento imperdibile per i suoi fan è fissato domani alle 10 sul palco del Queen Street Mall, dove il 37enne maiorchino, affiancato dal direttore del torneo Cameron Pearson, avrà un incontro ravvicinato con loro.

Rafa risponderà alle domande che gli arriveranno e firmerà autografi e palline, per i più fortunati.