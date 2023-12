Iga Swiatek svela gli obiettivi per il 2024: "Sono più preparata, la United Cup è..."

© Paul Kane/Getty Images

I numeri uno del mondo hanno scelto di partecipare alla United Cup per dare inizio alla loro stagione. Sia Novak Djokovic che Iga Swiatek saranno tra i protagonisti della competizione in programma in Australia a partire dal 29 dicembre.

La polacca ha parlato della manifestazione durante il media day, affermando: "Credo che sia un evento speciale, davvero emozionante. È diverso da qualsiasi altro torneo. È bello avere l'opportunità di giocare con la squadra e sentire un po' di sostegno da parte dei tuoi compagni, perché di solito siamo soli nelle altre occasioni.

L'anno scorso l'atmosfera era fantastica e sono sicuro che sarà così anche quest'anno. C’è una carica emotiva diversa quando giochi per il tuo Paese. Purtroppo abbiamo perso in semifinale la scorsa annata ma abbiamo acquisito molta esperienza.

Spero che potremo usarla già nella prima partita".

Gli obiettivi di Iga Swiatek

La giocatrice di Varsavia si è poi concentrata sugli obiettivi personali per il 2024: "Anche se la mia classifica a fine stagione era la stessa del 2022, quest’anno è stato totalmente diverso.

Ho avuto molti alti e bassi e alcune difficoltà che ho dovuto affrontare. Il finale però è stato molto emozionante. Non credo che sia mai successo prima nella storia del tennis. Giocare quelle partite a Cancun con un tale peso per la classifica mi ha dato molta fiducia.

Ho imparato molto su me stessa e ne trarrò vantaggio. Non vedo l'ora che arrivino i tornei in Australia. Voglio procedere passo dopo passo. Mi sento più preparata rispetto all’anno scorso ad affrontare la pressione di essere il numero uno" ha dichiarato Swiatek, avvertendo in un certo senso la rivale Aryna Sabalenka.