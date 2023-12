Gael Monfils: "È più difficile recuperare, ma amo il tennis e non voglio fermarmi"

© Lewis Storey/Getty Images

La brutta caduta rimediata nel corso della sua partecipazione all'Ultimate Tennis Showdown - evento di esibizione - sembra non aver avuto gravi conseguenze su Gael Monfils. Il tennista francese dovrebbe iniziare il suo 2024 al torneo ATP 250 di Auckland - in programma dall'8 al 13 gennaio - come stabilito a fine anno con il suo team.

Il 37enne, nel 2023, ha dovuto saltare la prima parte di stagione a causa di un complicato infortunio al tendine d’Achille; infortunio che lo ha comunque costretto a giocare molte partite in condizioni precarie. Monfils spera di poter ritrovare continuità per esprimere il suo reale livello sia dal punto di vista fisico che tecnico.

Gael Monfils: "Amo questo sport e non voglio fermarmi"

"La realtà è che amo questo sport. È qualcosa che non posso negare, è semplicemente incredibile essere in campo. Ho avuto un paio di conversazioni difficili con Nicolas Lamperin( il suo agente, ndr) ed Elina( Svitolina, ndr) , ma sono felice di tutto quello che ho fatto.

Sono felice nella mia vita, non ho bisogno di nient'altro. Voglio solo godermi il tennis e immagino che Nicolas ed Elina abbiano utilizzato buone parole per spingermi a continuare" , ha raccontato il francese ai microfoni di Stuff.co.nz.

"Dentro di me la verità è che non voglio fermarmi, ma ovviamente è più difficile viaggiare e fare sacrifici. Ho ancora quel piccolo fuoco e questo mi aiuta ad andare avanti. Quando gioco sto abbastanza bene, ma non mentirò: è più difficile recuperare.

Devo fare una riabilitazione diversa. Devo lavorare in modo diverso con la mia forma fisica, ma cerco di rendere i miei 37 anni solo un numero” .