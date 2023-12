© Fran Santiago/Getty Images

"Quando mi hanno diagnosticato lo pseudomixoma peritonei, il tumore che origina dall’appendice e che colpisce una persona su un milione, ero pronta: mentalmente e fisicamente. Sono tornata in campo per il match della vita, voglio essere d’esempio per le mie giocatrici" .

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, Tathiana Garbin ha parlato con coraggio del duro percorso che sta affrontando con la forza che contraddistingue le grandi personalità. Al termine della incredibile esperienza vissuta alla Billie Jean King Cup - dove l'Italia ha raggiunto la finale - Garbin ha voluto raccontare la propria storia con la speranza di offrire supporto alle persone che stanno combattendo la sua stessa battaglia.

Garbin: "Non ho paura di morire. Voglio essere d'esempio per le mie giocatrici"

"Sto meglio. L’Ospedale Cisanello di Pisa, dove sono stata operata tutte e due le volte, mi ha dimessa a ridosso del Natale, il vero regalo.

Sono state settimane difficilissime, un percorso pieno di dolore ma può succedere: asportato il peritoneo, le aderenze a livello intestinale possono occludere l’intestino. Ho risolto senza necessità di una terza operazione, mi considero fortunata.

Alla fine riesco sempre a uscirne in piedi. È una vita che mi preparo per una sfida così grande. Ma le sfide non le scegliamo, arrivano: bisogna essere pronti ad affrontarle. Aver giocato a tennis ad alto livello, e averlo insegnato ha avuto un ruolo importante in questa vicenda" , ha spiegato Garbin prima di pensare alle 'sue' ragazze.

"Siamo cresciute insieme, negli anni sono diventate le mie figlie, la mia famiglia itinerante. L’allenatore deve accompagnare, mai imporsi: ho cercato di dare loro le mie armi, perché andassero autonome per il mondo.

E nel momento del bisogno, insieme alla Federtennis, mi hanno restituito tutto. Questa avventura mi ha insegnato che se cadi è perché per terra c’è qualcosa che va raccolto. Io ho raccolto la vita, il bene più prezioso.

Oggi non mi sfugge più: ho imparato che ogni giorno va assaporato come se fosse l’ultimo. Non ho paura di morire, davvero: ho avuto un’esistenza ricchissima, di cui non cambierei un istante. Mi sono conosciuta meglio attraverso lo sport che amo" .