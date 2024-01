Anche Daria Kasatkina critica la WTA: le dure parole della giocatrice russa

© Lintao Zhang/Getty Images

Quanto accaduto nella scorsa edizione delle WTA Finals sembra ormai aver lasciato il segno nel circuito femminile. Molte tenniste sono infatti uscite allo scoperto e hanno criticato la Women's Tennis Association per il modo in cui ha organizzato l'evento che riunisce le migliori otto giocatrici della stagione e, in generale, il Tour.

Quello che è stato ormai definito il "disastro di Cancun" potrebbe però rappresentare anche un nuovo punto di partenza. La WTA ha ufficializzato la sede delle Finals all'ultimo momento senza permettere alle tenniste di testare i campi di gioco in maniera adeguate e con le giuste tempistiche.

Le avverse condizioni climatiche hanno poi reso ancora più pesante la situazione.

Anche Daria Kasatkina attacca la WTA: le parole della tennista russa

Anche Daria Kasatkina ha così criticato la WTA. "Non separerei la WTA da TennisTV.

Una volta era diverso, ma ora WTA TV è una delle peggiori piattaforme: non riesci nemmeno a trovarla facendo una ricerca sul web. Tennis TV è la più bella, promuovono il tennis molto bene. Il potenziale è enorme.

Sembra che non promuovano intenzionalmente il tennis femminile, e questo è molto deludente. Se guardi il profilo TikTok della WTA, è stato creato nel 2020 durante il COVID-19 e l'ultimo video è stato pubblicato in quel momento.

Dopotutto, la WTA ha il canale e i fan; deve solo far funzionare questa macchina. Cosa c'è che non va in loro? Ad essere onesti, non posso rispondere a questa domanda" , ha detto la giocatrice russa al podcast di Elis Kostik e nell'intervista pubblicata su Telegraph.