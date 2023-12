Carlos Alcaraz come Novak Djokovic? Dimitrov dice no: "Sono imparagonabili"

© Matthew Stockman/Getty Images

La stagione che volge al termine ha riportato ad un ottimo livello Grigor Dimitrov, capace di raggiungere dopo anni una finale Masters 1000, poi persa contro Novak Djokovic. Il tennista bulgaro si è piazzato al 14° posto della classifica ATP.

Ai microfoni di Gulf News l’ex campione delle Atp Finals ha fatto un bilancio del 2023, proiettandosi già alla prossima stagione: “Penso che sia stato il mio anno migliore, ho fatto molte cose buone e ho giocato bene per tutto l'anno.

Ovviamente mi sono mancati alcuni momenti qua e là, in cui avrei potuto fare un po' meglio. Ma ho chiuso in bellezza e questo è stato importante. Raggiungere la finale degli Open di Parigi è stato un buon passo avanti", ha detto.

Dimitrov ricomincerà la stagione per il secondo anno di fila dalla World Tennis League: “E’ bello giocare in una nuova sede ad Abu Dhabi. Voglio esplorare meglio Abu Dhabi, ma per il momento siamo rimasti in campo perché stiamo vincendo.

Prima le cose importanti Questo evento è importante per tutti coloro che vogliono scendere in campo per vedere il loro livello di forma per la nuova stagione", ha spiegato.

"Djokovic e Alcaraz sono imparagonabili"

Obiettivi per la stagione 2024? “Non ci sono veri obiettivi per la nuova stagione, perché non voglio mettermi ulteriore pressione.

Il lavoro che sto facendo sulla mia forma fisica e sul campo è stato molto. Quindi la cosa più importante è stare bene mentalmente e, ultimo ma non meno importante, credo sia anche la forma fisica. Se ti senti bene, hai una buona condizione fisica e fai le cose giuste, i risultati arriveranno.

Quindi bisogna sempre essere pronti e consapevoli di ciò che ci aspetta", ha dichiarato, senza sbilanciarsi. Djokovic e Carlos Alcaraz hanno spesso sbarrato la strada al bulgaro quando si sono incontrati. Secondo lui però completamente diversi in molti aspetti del gioco ed hanno pochi punti in comune: “Non c'è nulla da paragonare, sono giocatori completamente diversi, generazioni diverse.

Hanno giocato in modo diverso e hanno fatto cose diverse, ma sono stati i due migliori giocatori del mondo, insieme a pochi altri”, ha concluso,