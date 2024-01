Cameron Norrie "costruisce" il giocatore perfetto: tutte le scelte del britannico

© Matt McNulty/Getty Images

Cameron Norrie ha costruito il suo giocatore perfetto. Ai microfoni di ’Atptour.com, il britannico ha modellato il tennista che meglio racchiude tutte le caratteristiche che un top player deve possedere. L’ex campione di Indian Wells 2021 ha scelto le proprie preferenze per alcune categorie, tra i diversi giocatori del circuito su chi ha il miglior dritto, rovescio, servizio, risposta e diverse altre qualità.

“Con il dritto vado su Andrey Rublev. Al ritorno, in generale, è molto preciso e probabilmente è il più forte battitore del tour”, ha detto senza esitazioni Cameron. Pochi dubbi anche su un altro colpo importante, il rovescio: “Andy Murray.

Ha delle mani fantastiche, e anche un ottimo slice, quindi Andy”. Proseguono poi le scelte di Norrie. Al servizio la sua scelta ricade su Nick Kyrgios: “Scelgo lui, senza bisogno di spiegazioni. Dal mio punto di vista, il suo drop shot è sempre perfetto.

È molto difficile leggere il suo servizio, ha tutti i tipi di servizio, kick, slide, al corpo... Sotto pressione, è incredibile", ha affermato. Eccoci arrivati poi alla risposta. Come tanti suoi colleghi, il nome è stato Novak Djokovic: “Mette in campo mille ritorni con molta profondità.

La palla torna sempre dall'altra parte del campo". Per lo slice e il gioco a rete il tennista di Johannesburg menziona due nomi particolari: “Per lo slice scelgo Dan Evans. Ha una mano incredibile, tiene la palla molto bassa e si muove molto bene con lo slice in difesa, è fantastico.

Per il gioco a rete scelgo Sebastian Korda. Ogni volta che ho giocato contro di lui, va sempre avanti molto bene. Ha una tecnica molto semplice, molto coordinata a rete. Ha una delle migliori volée del mondo, senza dubbio.

Le altre scelte di Norrie

"Per quanto riguarda la velocità in pista, scelgo Daniil Medvedev. Non sembra così veloce, ma riesce a raggiungere tutto. Ha braccia e gambe lunghissime. Riesce a colpire quasi tutti i drop shot.

Penso che sia uno dei migliori a muoversi da un lato all'altro del campo. È sempre presente e colpisce sempre la palla in profondità. È il mio giocatore preferito, quindi dovevo metterlo da qualche parte".

Sulla forza mentale Norrie non ha dubbi: “Rafael Nadal. Tanto di cappello a lui, è il più grande concorrente. È incredibile, gioca ogni punto come se fosse l'ultimo. Per quanto riguarda la competitività, scelgo me stesso .

Sono super competitivo in tutto, non solo nel tennis. Carte, fantacalcio, tutto. Scelgo me stesso in questo. Nei festeggiamenti scelgo ancora Medvedev, quando non reagisce e anche quando salta come un pesce. È stato qualcosa di molto bello, molto unico, qualcosa che nessun altro farà.

Scelgo la passione di Carlos Alcaraz. Gli piace, gli piace molto giocare, gli piace molto stare in campo. Mi piace guardarlo giocare”, ha concluso.