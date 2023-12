Fernando Vicente rimprovera Andrey Rublev: "Sono arrabbiato, deve capirlo"

© Julian Finney/Getty Images for UTS

Andrey Rublev è uno dei tennisti più apprezzati del circuito perché in campo non nasconde tutte le sue paure, incertezze e arrabbiature dovute alla partita. L’ultima pochi giorni fa, in occasione della partita dell'Ultimate Tennis Showdown, dove si è lasciato andare in un attacco di rabbia rivolto all'indirizzo del giudice di sedia che si è trovato il giocatore a pochi centimetri dalla sua faccia.

Il russo però ha un cuore grande. Ha recentemente raccontato di aver abbandonato Nike per indossare il suo nuovo marchio Rublo. Tutti gli introiti raccolti col marchio saranno devoluti ai bambini bisognosi. Di questa sua bontà d’animo ne ha parlato anche il suo coach, Fernando Vicente in un’intervista a Tennis Majors.

Il suo allenatore ha rimproverato al russo di essere troppo buono e umile, caratteristica di cui non sono dotati tutti i campioni del suo livello: "A volte è troppo umile. Sono un po' arrabbiato con lui quando dice sempre di sì a tutti.

A volte dovrebbe essere più egoista, credo. Passa molte ore con i tifosi. Non può dire di no. Quando dice di no, è perché alla fine è molto stanco. Ma è sempre pronto a fare qualcosa per gli altri.

Non importa chi lo chiama, lui cerca sempre di aiutare”, ha dichiarato.

Alla ricerca dell'equilibrio

La sua forte emotività spesso lo ha penalizzato. Vicente ne parla così: “Se non hai equilibrio non importa.

A questo livello, ogni singolo dettaglio, quando si perde la concentrazione, è molto. Vedi cosa è successo alle ATP Finals. Ha giocato molto bene all'inizio, o comunque si sentiva che le partite erano così.

E non appena si abbassa il livello è fuori. È successo anche a lui in alcuni momenti della stagione. Djokovic, Medvedev, Nadal, che vincono o perdono, ma hanno questo equilibrio, sai, a volte impazziscono, ma hanno sempre lo stesso livello.

Il livello di Andrey, non appena inizia ad impazzire con queste cose, si abbassa. E lui deve capirlo. Quindi stiamo lavorando per fargli capire che questo non può accadere se si vogliono ottenere questi risultati”, ha concluso.