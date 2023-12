Tartarini sulla crescita di Lorenzo Musetti: "Stiamo lavorando sull'aggressività"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2023 è stato per Lorenzo Musetti, in termini sportivi, un anno piuttosto positivo. Anche se altalenante e senza alcun titolo conquistato, il tennista azzurro è comunque riuscito ad ottenere il proprio best ranking, spingendosi fino alla 15esima posizione del ranking mondiale.

L’anno che sta per iniziare però si appresta a diventare il più importante della vita del ragazzo carrarino, poiché diventerà padre del suo primo figlio. Un avvenimento importante, che potrebbe aiutare Musetti anche nel percorso di crescita dentro il campo.

In un’intervista di OASport, l’allenatore del 21enne italiano, Simone Tartarini, ha commentato la stagione appena trascorsa e rivelato gli obiettivi di Lorenzo in quella che verrà.

Le parole di Simone Tartarini

Tartarini ha tirato le somme della stagione appena trascorsa.

“Il 2023 è stato un anno di alti e di bassi, visto che ci sono state vittorie contro tennisti molto forti come Djokovic e Norrie e, ripeto, in estate era in top-15 e ha fatto vedere ottime cose sull’erba.

Certo, ci sono state delle brutte sconfitte e poi da agosto ha saputo che diventerà padre e non è facile per un ragazzo della sua età” ha commentato il coach. Da meno di un mese al team di Musetti si è aggiunto anche Corrado Barazzutti, il quale proverà a limare l’enorme talento del tennista azzurro.

“Dall’8 dicembre Corrado ci ha raggiunti a Montecarlo e con lui siamo d’accordo su come procedere. Stiamo lavorando tanto sul servizio e sui colpi di inizio gioco. I due concetti principali sono quelli di rendere più pratico il suo gioco ed essere maggiormente aggressivo” ha spiegato Tartarini.

L’allenatore italiano si è poi lasciato andare ad una sua previsione sui favoriti negli slam. “Ogni Slam ha le sue condizioni e in Australia, risultati alla mano, Nole si trova meglio. Tuttavia, io credo che sarà una lotta a quattro, quindi Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Sinner saranno coloro che si contenderanno i Major” ha concluso Tartarini.