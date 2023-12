Aryna Sabalenka e l'esperienza alla World Tennis League

Andrey Rublev non sottovaluta Rafael Nadal: il pensiero del tennista russo

Il noto evento di esibizione a squadre presenta partite in cui si gioca un solo set e alterna match di singolare a match di doppio. Sabalenka fa parte dei Kites insieme a Paula Badosa , Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas . Quest'ultimo non ha però superato i problemi fisici che lo hanno costretto al forfait alle Nitto ATP Finals ed è stato sostituito da Lloyd Harris .

"Penso che abbiamo giocato davvero un ottimo tennis esprimendo un grande livello. È davvero fantastico avere queste partite in vista della nuova stagione qui alla World Tennis League. Abbiamo disputato tante belle partite l'una contro l'altra.

Tra le rivali di Sabalenka è difficile non menzionare Iga Swiatek ed Elena Rybakina . La stessa nativa di Minsk, impegnata alla World Tennis League, ha rivolto un pensiero alla numero uno e quattro del mondo.

L'obiettivo principale resta quello di acquisire maggiore solidità nei momenti importanti delle partite. Sabalenka non ha avuto alcun problema nella scorsa edizione degli Australian Open , quando ha conquistato il suo primo Slam, ma ha sprecato numerose occasioni nelle due semifinali disputate al Roland Garros e a Wimbledon rispettivamente contro Karolina Muchova e Ons Jabeur .

Aryna Sabalenka non ha concluso la stagione come avrebbe voluto e alle WTA Finals ha perso la prima posizione del ranking mondiale ai danni di Iga Swiatek . La bielorussa può comunque ritenersi piuttosto soddisfatta dal percorso intrapreso nel 2023 e guardare con ottimismo al futuro.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD