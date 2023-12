Medvedev: "Io, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner proveremo a fermare Novak Djokovic"

© Clive Brunskill/Getty Images

Nella lista dei tennisti in grado di lottare per i più importanti tornei è impossibile escludere Daniil Medvedev. Il russo non è partito con il piede giusto nel 2023 e, dopo la prematura eliminazione agli Australian Open, si è ritrovato fuori dalla top 10.

Proprio in uno dei momenti più complicati, però, il nativo di Mosca ha reagito e vinto tre tornei consecutivi tra Rotterdam e Dubai. Medvedev si è poi fermato in finale a Indian Wells, ma ha conquistato il Masters 1000 di Miami battendo Jannik Sinner.

Medvedev crede di poter far parte del gruppo di giocatori - insieme a Sinner e Carlos Alcaraz - che proverà a insidiare Novak Djokovic nel 2024.

Medvedev: "Io, Alcaraz e Sinner proveremo a fermare Novak Djokovic"

"Ognuno avrà una motivazione diversa per ragioni diverse.

Penso di essere cambiato. Non ho più 23 anni e non sto cercando il mio primo grande titolo. Spero possa durare a lungo questa fase della mia carriera. Sono motivato e voglio continuare a esplorare i miei limiti per superarli.

Cerco di essere sempre più professionale per migliorare in campo. Alla fine della scorsa stagione ero stanco mentalmente, quindi spero di fare meglio il prossimo anno" , ha dichiarato il russo nelle parole riportate da The National News.

"Ogni stagione può essere diversa. Stefanos Tsitsipas, per esempio, ha raggiunto la finale agli Australian Open e poi, per diversi motivi, ha vissuto un complicato fiale di stagione. Ma può tornare e superare Djokovic, Alcaraz, Sinner e me.

Lo scorso anno mi sono ritrovato fuori dalla top 10. L'unica cosa di cui siamo sicuri è che Novak è sempre lì. Spero di far parte, insieme agli altri due o tre, del gruppo di ragazzi che proverà a fermarlo" .