Angelo Binaghi: "Anno irripetibile. Obiettivo 2024? Mi basterebbe fare..."

È più acerbo degli altri. Ma questo, se rappresenta un limite nel breve periodo, è una grande fortuna per i progressi che può fare nel lungo periodo. Anche rispetto a Carlos Alcaraz, che è molto più completo di lui", ha dichiarato, nelle parole riportate dal quotidiano La Gazzetta dello Sport.

Confermarsi nei primi quattro, in uno sport altamente competitivo, è difficilissimo. Bianghi si è poi soffermato su Sinner, e sui margini di miglioramento, che può ancora apportare: “ Serve ancora un po’ peggio degli altri, deve sistemare la percentuale di prime palle e fisicamente, negli Slam, ha margini di miglioramento.

Abbiamo speso tutti gli aggettivi, ormai non ce ne sono altri (ride).

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, è ovviamente orgoglioso di quanto accaduto in questa stagione, che ormai volge al termine. In occasione della consegna dei Collari d’oro del Coni, ha tracciato un bilancio di questa trionfale annata provando a proiettarsi già al 2024: “ E’ stato un anno irripetibile, speriamo il prossimo anno di riuscire a fare anche solo ⅓ di quello che siamo riusciti a fare quest’anno , nel settore maschile, femminile, con i giovani, e nel settore organizzativo con le grandi manifestazioni.

Quello appena trascorso è stato un anno indimenticabile per il tennis italiano, culminato con la storica vittoria della Coppa Davis a Malaga. Trascinato dal suo tennista più rappresentativo, Jannik Sinner, il movimento italiano è cresciuto in maniera importante nel corso degli anni e la conquista dell’insalatiera è stata soltanto il coronamento del lavoro fatto.

