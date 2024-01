Simona Halep sogna le Olimpiadi: "Difficilmente potrò partecipare, ma..."

© Dylan Buell/Getty Images

Lo scorso agosto, a seguito degli Us Open 2022, arrivò una notizia che scosse il mondo del tennis femminile. Simona Halep risultò positiva al roxadustat, una sostanza proibita che avrebbe alterato le sue prestazioni.

l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha stabilito che la Halep avrebbe scontato una sospensione di quattro anni per doping. È però notizia di qualche settimana fa che l’ex numero uno presenterà la sua difesa alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) nel febbraio 2024, per salvaguardare la propria innocenza dalle accuse di doping.

Il 12 dicembre l'organizzazione con sede in Svizzera ha reso noto sul suo sito ufficiale che il caso della 32enne sarà discusso in tribunale tra il 7 e il 9 febbraio del prossimo anno. Nonostante tutto Halep non ha mai smesso di rimanere fiduciosa, mantenendo viva la speranza per il suo ritorno in campo.

In un'intervista a Paris Match, l’ex numero uno ha confessato che sta continuando ad allenarsi, come se dovesse tornare domani nel circuito. L’unica differenza è che al momento ha non ha un team che la segue:

Il sogno chiamato Olimpiadi

“Mi sto ancora allenando e preparando per il mio ritorno in campo.

Al momento non ho una squadra, quindi mi sto allenando da sola a Bucarest. È difficile trovare la motivazione quando non ci sono scadenze sportive e non si sa cosa ci riserva il futuro”. La due volte campionessa slam ha un sogno, i Giochi Olimpici 2024: “Ci sono pochissime possibilità che io possa partecipare, ma farò di tutto perché ciò accada.

Qualunque cosa accada, io ci sarò. Nel peggiore dei casi, come spettatore, perché sarà magico. Amo Parigi. È una città dove, al di là dei miei successi sportivi, mi sento a casa. Se la sanzione sarà confermata, non posso sapere cosa succederà nei prossimi tre anni e come si evolverà il mio corpo.

Il mio sogno è tornare, a qualsiasi età. Una cosa è certa: voglio scegliere come finire la mia carriera e non voglio finirla in nessun altro posto se non in campo. Penso di meritarmelo dopo tutto il lavoro che ho fatto in questi anni”, ha concluso.