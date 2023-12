Iga Swiatek racconta le difficoltà prima del successo: "I soldi erano pochi"

© Matthew Stockman/Getty Images

Diventare un tennista professionista non è assolutamente semplice ed emergere è ancora più complicato. Lo sa benissimo la numero uno del ranking Wta Iga Swiatek, che in un'intervista a Players Tribune ha raccontato i momenti bui che ha dovuto vivere nel corso della sua carriera prima di raggiungere il successo.

"La Polonia non ha ancora quel 'sistema' Le condizioni non sono altrettanto buone per gli atleti, i soldi non ci sono a dire il vero. A volte crescendo non avevo un posto dove giocare, quindi mio padre doveva sempre adattarsi.

E non è stato facile per lui investire tutti quei soldi per assumere un allenatore e avere un campo su cui allenarsi. Quella parte è la più difficile a cui ripensare e condividere apertamente" sono le parole della nativa di Varsavia, che ha citato anche il suo papà Tomasz (con un passato come vogatore).

Il racconto di Swiatek

"Quando penso a mio padre, ricordo che non era sempre così tranquillo. Credo che abbia fatto di tutto per proteggermi dalla realtà al di fuori del tennis. Era un vogatore olimpico e penso che il suo obiettivo principale fin dall'inizio, quando ha notato per la prima volta il talento in me e in mia sorella per lo sport, fosse quello di renderci atleti migliori di lui.

Fondamentalmente ha dedicato tutta la sua vita ad aiutarci a farlo, anche se non l'ha mai detto" ha svelato la 22enne, continuando a descrivere la sua storia. Poi ha aggiunto, rimarcando: "A quel tempo i soldi erano pochi, quindi non deve essere stato facile per lui.

Non è che abbiamo avuto una conversazione emotiva come quella che vedi nei film, ma sapevo come si sentiva. Sapevo anche quanto credeva in me".