Le rivelazioni di Iga Swiatek: "Quando si è ritirata Barty non smettevo di piangere"

Iga Swiatek è sicuramente la donna da battere nel circuito Wta, il volto più noto del tennis femminile e protagonista indiscussa degli ultimi anni. A 22 anni la tennista polacca conta già quattro titoli slam, decine di settimane in testa al ranking mondiale e un lungo periodo in cui ha dato l’impressione di essere imbattibile, mantenendo nel 2022 una striscia di 37 successi consecutivi.

La crescita di Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Elena Rybakina ha messo nel 2023 in discussione il suo predominio, rendendo più combattuto e spettacolare il circuito, ma non impedendole comunque di conquistare ancora titoli e primati.

Il suo prepotente avvento al vertice del tennis mondiale è stato sicuramente agevolato dal prematuro e inaspettato ritiro nel 2021 di Ashleigh Barty, l’ex numero uno al mondo e tre volte campionessa slam che ha deciso di dare l’addio al tennis a soli 25 anni, nell’apice della sua carriera.

Una decisione che ha lasciato un vuoto nel circuito e nella fantasia degli appassionati, che sognavano di assistere alle sfide tra la tennista polacca e l’australiana. A pochi mesi dal secondo anniversario del ritiro ufficiale dell'australiana, l'attuale numero 1 del mondo ha offerto a TennisMajors alcune notevoli riflessioni su quel particolare momento, raccontando le emozioni provate per quella notizia inaspettata.

Le parole di Iga Swiatek

Per la 22enne polacca il ritiro della rivale è stato quasi uno shock. “Quando ho scoperto che Ash avrebbe lasciato il tennis è stata molto dura, non riuscivo a smettere di piangere.

Può sembrare strano, ma non potevo concepire che una venticinquenne prendesse una decisione del genere. Per me la vita di una tennista era già impostata, non potevo immaginare che prima dei 32 anni qualcuno potesse anche solo prendere in considerazione l'idea di smettere” ha spiegato Swiatek, che con l’addio di Barty ottenne a 20 anni la prima posizione del ranking: “Ero molto confusa, ero in seconda posizione solo da pochi giorni e vedevo che la giocatrice con il miglior tennis che avessi mai visto si stava ritirando”.

Con il tempo però, la tennista polacca ha imparato cosa significa vivere lo stress e le pressioni di comandare la classifica Wta. “Quando ho visto il video che ha fatto su Instagram per spiegare le ragioni del suo abbandono, ho iniziato a capirlo, ma ora, dopo aver saputo cosa significa essere la numero uno del mondo, lo capisco molto meglio.

Ash mi ha dato una lezione importante per la mia vita, che è quella di non concedermi la libertà di prendere le mie decisioni, senza che le opinioni degli altri guidino le mie azioni. È questo che mi ha permesso di continuare a vincere titoli del Grande Slam e di accumulare settimane in cima alla classifica, e ogni volta che mi sento un po' insicura, me lo ricordo” ha concluso la numero uno del mondo.