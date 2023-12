Il racconto di Simona Halep: "Non riuscivo a dormire e avevo attacchi d'ansia"

© Vaughn Ridley/Getty Images

Lo scorso agosto, a seguito degli Us Open 2022, arrivò una notizia che scosse il mondo del tennis femminile. Simona Halep risultò positiva al roxadustat, una sostanza proibita che avrebbe alterato le sue prestazioni.

In seguito la rumena è stata ritenuta colpevole di irregolarità sul suo passaporto biologico, portando a due le accuse. La 32enne di Costanza avrebbe dunque infranto le violazioni del Tennis Anti-Doping Programme (TADP) e nel settembre 2023 l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha stabilito che la Halep avrebbe scontato una sospensione di quattro anni per doping.

È però notizia di qualche giorno fa che l’ex numero uno presenterà la sua difesa alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) nel febbraio 2024, per salvaguardare la propria innocenza dalle accuse di doping.

Il 12 dicembre l'organizzazione con sede in Svizzera ha reso noto sul suo sito ufficiale che il caso della 32enne sarà discusso in tribunale tra il 7 e il 9 febbraio del prossimo anno.

"Ho passato periodi in cui non riuscivo a dormire"

Chiaramente questo tornado che ha travolto da un momento all’altro la campionessa rumena non l’ha lasciata indifferente: "Ho passato periodi in cui non riuscivo a dormire e avevo attacchi d'ansia.

Sono nota per essere un giocatore molto emotivo. Prima delle partite, lo stress mi procurava forti dolori addominali. Da quando sono stata sospesa, è come se vivessi con quei dolori e quell'ansia ogni giorno, anche se ora le cose vanno un po' meglio.

Parlare con qualcuno fa sempre bene, ti aiuta a sfogarti, a scaricare un po' la tensione e a imparare ad accettare, anche se nel mio caso è difficile perché sono vittima di un'ingiustizia. So che non ho fatto nulla di male e che non ho nulla da rimproverarmi.

Vedere le cose in questo modo mi aiuta a combattere l'insonnia", ha spiegato. Halep però non ha intenzione di arrendersi e rimane fiduciosa mantenendo viva la speranza per il suo ritorno in campo. "Sono innocente e ho ancora fede. Credo nella giustizia e non ho intenzione di arrendermi", ha concluso.