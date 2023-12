L'ambizione di Elena Rybakina: "Il mio obiettivo è diventare numero uno"

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo un 2022 entusiasmante, in cui Elena Rybakina si è attestata con prepotenza all’apice del circuito Wta, vincendo il suo primo slam a Wimbledon nella finale contro Ons Jabeur, il 2023 è stato per la tennista kazaca un anno piuttosto altalenante.

Una finale agli Australian Open persa contro Aryna Sabalenka, poi altre tre finali 1000, due delle quali (a Indian Wells e a Roma) in cui la 24enne ha ottenuto il successo, risultati che le hanno permesso di spingersi fino alla terza posizione del ranking.

Qualche infortunio e uno stato fisico non ottimale hanno però condizionato la seconda parte di stagione di Rybakina, povera di risultati degni di nota e che le è costata una posizioni in classifica, scavalcata da Coco Gauff, campionessa agli Us Open.

L’attuale numero quattro del mondo, attualmente impegnata nella World Tennis League, il principale torneo di esibizione che si tiene ad Abu Dhabi, ha rivelato a Gulf News quale sarà il suo obiettivo principale nel 2024.

Le parole di Elena Rybakina

La prima e unica campionessa slam kazaka ha manifestato tutta la propria ambizione, dichiarando di voler raggiungere la testa del ranking Wta. “L'obiettivo principale è diventare un giorno numero uno del mondo, ma la priorità è sempre quella di fare bene nei Grandi Slam” ha spiegato Rybakina.

La tennista kazaka ha poi parlato del suo complicato 2023, in cui ha dovuto affrontare diversi problemi fisici ai muscoli e alla spalla. “Voglio migliorare fisicamente perché questa parte è sempre un po' più debole per me, ma in campo c'è così tanto da migliorare che non abbiamo mai tempo per mettere in pratica quello che mi dice il mio allenatore” ha concluso la numero quattro del mondo.

Si prospetta dunque una stagione di tennis femminile piuttosto spettacolare, in cui il dominio di Iga Swiatek degli ultimi anni sarà messo in discussione da Sabalenka, Gauff e la stessa Rybakina.