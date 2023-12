Flavia Pennetta su Fabio Fognini: "Era l'ultima persona al mondo..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Flavia Pennetta è stata ospite del Tennis Club Città dei Mille insieme a Fabio Fognini e si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto interessanti sui figli e sul giocatore ligure stesso. Le parole hanno in un certo senso sorpreso i fan: "Avere Fabio come marito? Non ci avevo mai pensato.

Anzi, era l'ultima persona al mondo che mi sarei aspettata di sposare. Ma la verità è che trovare un compagno di vita così è qualcosa di incredibilmente raro. Siamo insieme da 10 anni ed era difficile chiedere di più da questo tempo insieme.

Abbiamo tutto e possiamo solo essere felici. Siamo estremamente fortunati e dobbiamo goderci ogni momento" ha dichiarato l'ex giocatrice italiana, che ha fatto la storia specialmente dopo il trionfo agli Us Open del 2015. La 41enne brindisina sta sostenendo il ligure in questo periodo piuttosto particolare della sua carriera: il 36enne vuole togliersi ancora soddisfazioni nel circuito Atp ma attualmente è fuori dalla top 100 mondiale e ha scelto di giocare diversi tornei Challenger nella seconda parte della stagione 2023.

L'azzurro non sarà presente in Australia per lo Slam di Melbourne a causa di un problema fisico non recuperato del tutto, che l'ha portato a questa decisione conservativa per concentrarsi maggiormente sulla terra battuta.

Il sogno di Fabio nel 2024

Recentemente, Flavia si è espressa e ha svelato ai tifosi qual è secondo lei il grande obiettivo nella testa di Fognini per la prossima annata: "Credo sia sicuramente un sogno ancora esistente.

Fabio vuole tornare a far parte del gruppo di Coppa Davis" ha affermato in un'intervista rilasciata a LaPresse. Riuscirà a esserci questa pace soprattutto con il capitano Filippo Volandri? Le prossime partite nella competizione a squadre vinta dagli azzurri a novembre sono piuttosto lontane.