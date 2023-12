Volandri: "Il futuro è nostro. La possibilità di vincere ancora la Davis è concreta"

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo aver gestito una situazione diventata piuttosto complicata nella fase a gironi, Filippo Volandri si è preso la sua personale rivincita ed è diventato il secondo capitano della storia azzurra a sollevare al cielo la famosa insalatiera.

L'Italia, prima dell'impresa compiuta a Malaga quest'anno, era riuscita in una sola occasione a conquistare la Coppa Davis: nel 1976. Quella di Volandri è una squadra giovane, destinata ancora a crescere e migliorare.

Jannik Sinner è ormai uno dei grandi giocatori del circuito e lotterà per vincere i più importanti tornei del Tour; mentre Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi hanno ancora ampi margini di crescita. Sarà importante anche recuperare Matteo Berrettini, perché l'obiettivo è ripetersi in Coppa Davis.

Volandri sul tennis tricolore: "Il futuro è nostro"

Prima della cerimonia per la consegna dei Collari d'oro del Coni, Volandri si è detto ottimista pensando al futuro del tennis tricolore. "“Forse oggi, a distanza di qualche settimana, ci siamo resi conto dell’eco che ha avuto questa grande vittoria.

È diventata una vittoria più sociale che sportiva, come ho detto diverse volte. Anche chi non aveva mai guardato una partita di tennis domenica 26 novembre era incollato al televisore. Questo per noi è molto importante" , ha detto Volandri nelle parole riportate dal quotidiano La Gazzetta dello Sport.

"Jannik in primis che con le Finals ha creato tanto interesse e noi per aver riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Il futuro è nostro. Siamo abituati a ragionare per obiettivi e con un gruppo giovane la possibilità di alzare un'altra Davis è concreta.

Sento parlare di boom di iscrizioni, tesseramenti, tanti bambini che si stanno avvicinando a questo sport. Lavoriamo soprattutto per quello: vogliamo veicolare un messaggio. Avere una squadra che interpreta questo ruolo nel miglior modo possibile è importante: sono ragazzi semplici e dei gran lavoratori.

Olimpiadi? Conquistare una medaglia d’oro è decisamente un obiettivo. Vincere una medaglia sarebbe storico. Poi bisogna avere dei requisiti in termini di classifica per partecipare. Speriamo di portare quattro singolaristi" .