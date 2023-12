Sabalenka e Badosa ballano e si divertono alla World Tennis League: le loro parole

© Twitter fair use

Aryna Sabalenka e Paula Badosa sono tra le protagoniste di questa nuova edizione della World Tennis League, attualmente in scena ad Abu Dhabi. Le due tenniste stanno cercando di portare in alto il team Kites all'interno della competizione, insieme ai compagni di viaggio Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov.

La bielorussa e la spagnola si sono divertite tanto in campo già nei primissimi giorni: dopo la vittoria della numero 2 del mondo, le due hanno festeggiato con un balletto molto particolare.

Sabalenka and Badosa with the post-match shimmy 😂 pic.twitter.com/RAWcnszeqS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 21, 2023

Sabalenka e Badosa si sono già tolte una bella soddisfazione negli Emirati Arabi Uniti, vincendo una partita di doppio femminile.

Al termine del match hanno mostrato ancora una volta pubblicamente il significato forte del loro rapporto e dell'amicizia fuori dal campo: "Lei è la migliore. La amo. Sono davvero felice di averla al mio fianco. Penso che il nostro ballo sia la chiave, giusto?" è il commento di Aryna.

A queste parole Paula ha risposto così: "Sono d'accordo".

La nativa di Minsk, nel corso della seconda giornata di gare, ha sconfitto la russa Mirra Andreeva.

Nell'intervista post-match ha espresso la sua ammirazione per il rapper 50 Cent, che ha fatto visita alla città e si è esibito in concerto: "Sono davvero pessima a ballare ma sto solo cercando di ignorare quella parte e lasciarmi andare".