Rublev torna sulla sconfitta contro Jannik Sinner a Vienna: "Devo essere realista"

© Julian Finney/Getty Images

Andrey Rublev è uno dei tennisti più apprezzati del circuito perché in campo non nasconde tutte le sue paure, incertezze e arrabbiature dovute alla partita. L’ultima pochi giorni fa, in occasione della partita dell'Ultimate Tennis Showdown, dove si è lasciato andare in un attacco di rabbia rivolto all'indirizzo del giudice di sedia che si è trovato il giocatore a pochi centimetri dalla sua faccia.

Il russo però ha un cuore grande. Ha recentemente raccontato di aver abbandonato Nike per indossare il suo nuovo marchio Rublo. Tutti gli introiti raccolti col marchio saranno devoluti ai bambini bisognosi. Il moscovita in un’intervista a The National si è lasciato andare, trattando diversi argomenti.

Uno di questi è il tema ‘guerra: “È impossibile capire come sia possibile. Si può pensare che in passato non c'era internet, c'era meno istruzione, c'erano meno informazioni... ma ora, quando si hanno informazioni illimitate e così via, viviamo in un'epoca storica molto diversa eppure queste cose continuano ad accadere.

La gente muore per niente, è assolutamente folle”.

Rublev ritorna sul record negativo negli slam

Sulla distanza dai top player: “Devo essere realista e capire che per molti aspetti sono migliori di me.

La realtà è che se voglio vincere più partite o se voglio giocare come ho fatto contro Novak a Parigi-Bercy o Sinner a Vienna, partite in cui la differenza era data da piccoli dettagli, devo migliorare tutto ciò in cui questi giocatori sono migliori di me".

Il record negativo di 9 sconfitte in altrettanti quarti di finale negli slam non condiziona il russo: “Non sapevo nemmeno di essere 0-9 nei quarti di finale e di essere l'unico giocatore ad avere una statistica del genere, non lo sapevo, ma mi ha fatto sorridere.

Almeno sono il primo in qualcosa (ride). È difficile vedere che hai nove occasioni e non ne sfrutti nessuna, sento che una delle 10 dovrebbe essere mia. Forse il prossimo quarto di finale potrebbe essere quello buono per me.

Non è una cosa su cui mi rilasso, ma in questo caso sto cercando di guardare a questa statistica nel modo giusto.