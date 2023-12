La verità di Bracciali: “Radiato per una partita che non ho mai truccato”

© Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

Quella di Daniele Bracciali è una di quelle storie sportive che non hanno un lieto fine, in cui la carriera di uno sportivo viene distrutta da accuse mai confermate, ma che macchiano per sempre l’immagine del giocatore.

L’ex tennista classe 1978, capace di conquistare un titolo Atp in singolare e 7 in doppio, è stato per anni uno degli atleti italiani più rappresentativi, raggiungendo la 49esima posizione del ranking in singolare e la 21esima in doppio.

La sua vita cambia però improvvisamente nel 2014, quando le accuse di facilitazione di un giro di scommesse su una partita del torneo di Barcellona rovinarono definitivamente la sua carriera, subendo una serie di squalifiche che lo esclusero dal circuito.

Le accuse mosse contro l’ex tennista si riferiscono all’incontro di singolare del primo turno del torneo ATP di Barcellona 2011 tra l'amico e compagno di doppio Potito Starace e Daniel Gimeno Traver. Dopo essere stato scagionato con formula piena sia nei processi sportivi italiani che in quello penale, l’ex tennista subì una stangata dalla Tennis Integrity Unit (ad oggi ITIA) ovvero l'organo che combatte la corruzione nel mondo della racchetta.

Ai microfoni di Fanpage l'ex giocatore ha raccontato la sua controversa vicenda, raccontando nei particolari le evoluzioni dei processi e l’innocenza che non bastò per rimediare ai danni subiti.

Il racconto di Bracciali

Bracciali ha raccontato che la prima squalifica arrivò nel 2015 per la violazione dell’articolo 1, dopo 4 processi con la FIT che è stata la prima a muoversi, con gli atti provenienti dalla procura di Cremona.

Nonostante l’assoluzione di Bracciali e Starace, il tennista azzurro fu squalificato perché non era consentito intrattenere contatti con persone che scommettono. Le accuse nascevano dal suo rapporto con due commercialisti di Bologna, i quali, secondo l’accusa, erano stati messi in contatto da Bracciali con Starace, protagonista della partita incriminata.

“Loro scommettevano e io lo sapevo, ma all’epoca lo faceva il 90% delle persone che s’incontravano, come oggi. Scommettevano su calcio e tennis, mi facevano le varie domande ‘Ma te conosci quello, o quell’altro' e io dicevo ’sì che conosco quello o quell’altro’.

È normale, giocavano a tennis con me, ma non è che mi sono mai adoperato con altri per combinare le partite. In quattro anni di indagine non è mai venuta fuori una mezza parola su una partita del sottoscritto" .

Dopo l’assoluzione però l’incubo è continuato, e la beffa arriva quando l’Atp sospese Bracciali per altri due anni. “A fine 2018 mi hanno fatto il processo di primo grado e nel frattempo ero anche rientrato nei primi 100 nel doppio.

Venne messo un giudice scelto dalla parte che mi accusava e così mi squalificarono a vita con 250mila euro di multa. Per Starace invece 10 anni e 200mila di multa. Io non capisco la differenza tra questi due verdetti. Di solito per prendere la radiazione bisognerebbe alterare dalle 7-8 partite in su.

Io sono stato squalificato per una partita in cui non ero nemmeno coinvolto” ha spiegato l’ex tennista, che poi ha aggiunto:“ Ci sono venute all’orecchio delle cose non molte belle che stavano succedendo.

La sentenza del TAS è stata presa a maggioranza senza unanimità e ci hanno ridotto solo la pena pecuniaria. Abbiamo anche fatto un altro ricorso al tribunale svizzero, non nel merito, ed è stato respinto.

Mi ha dato noia il totale non rispetto delle sentenze italiane. Una roba schifosa. Essere radiato per una sola partita è una roba esagerata. […] Mi hanno stangato. Sostenevano che noi dovevamo essere d’esempio per i giovani, visto che siamo stati giocatori forti.

E questa è stata una delle motivazioni per cui dovevamo essere condannati”. Bracciali può ancora lavorare nel mondo del tennis. “A livello italiano posso fare tutto, senza vincoli. Sono limitato per i tornei ATP, ITF, Grande Slam, che è tanto.

Da un punto di vista lavorativo è una bella mazzata perché ti preclude di andare a vedere i miei allievi giocare i Futures, i Challenger o tornei più grossi" .