Andrey Rublev scherza: "Sono io il vero padre". Daniil Medvedev reagisce così

Quando in campo nello stesso momento ci sono Andrey Rublev e Daniil Medvedev, lo spettacolo e le risate non possono mai mancare. I due russi stanno prendendo parte alla World Tennis League in quel di Abu Dhabi, partecipando alla competizione nella squadra degli Eagles insieme a Mirra Andreeva e Sofia Kenin.

Il 26enne nativo di Mosca è riuscito a battere in singolare nella giornata di giovedì il bulgaro Grigor Dimitrov col punteggio di 6-3, oltre a trionfare anche in doppio con l'amico connazionale. In un'intervista ai microfoni degli organizzatori del torneo, il numero 5 del mondo ha scherzato con Medvedev, che era seduto in panchina a pochi passi da lui, dopo la domanda inerente al fatto che lui fosse il padrino della figlia di Daniil.

La sua risposta è stata davvero incredibile: "Sono io il vero padre. Lui è il padrino invece". Mentre la moglie rideva anche quando è stata inquadrata, il terzo della classifica ha sorriso timidamente ed è stato subito abbracciato da Rublev, che è corso da lui.

Il russo, in un'altra intervista, ha anche ringraziato i fan per averlo sostenuto nel lancio del suo nuovo brand 'Rublo': "Posso solo essere grato del fatto che qualcuno lo stesse aspettando.

E lo sarò per sempre" ha dichiarato.