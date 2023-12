Ajla Tomljanovic ha temuto per la sua carriera: il racconto dell'australiana

© Mark Evans/Getty Images

Il 2023 di Ajla Tomljanovic è stato purtroppo condizionato dall'infortunio e dall'operazione al ginocchio. La tennista classe 1993 ha annunciato il suo forfait in lacrime agli Australian Open e ha ritrovato il campo solo agli US Open a più di sette mesi di distanza.

L'australiana ha chiuso la stagione con una importante vittoria - soprattutto dal punto di vista della fiducia - al torneo WTA 125 di Florianopolis, Brasile, superando in finale con il punteggio di 6-1, 6-1 Renata Zarazua.

Tomljanovic ripartirà dalla 291esima posizione del ranking e il primo obiettivo sarà proprio quello di ricostruire la classfica che una giocatrice del suo livello merita.

Ajla Tomljanovic, dalla lunga pausa alla voglia di rialzarsi

Al quotidiano The Age, Tomljanovic ha parlato dei pensieri negativi che hanno invaso la sua mente dopo il ritiro agli Australian Open.

"Ho vissuto momenti strazianti nella mia carriera qui in Australia, ma è sempre il posto in cui non vedo l'ora di tornare. Essere di nuovo qui è bellissimo. I ricordo legati allo scorso anno non sono divertenti o positivi.

Mi sono chiesta: 'Sarò in grado di tornare a giocare? ' . Ci ho pensato molto, ma volevo solo ricordare a me stessa che sono già riuscita a farlo in passato e che posso ripetermi" , ha raccontato Tomljanovic. "Devo rimettermi in forma.

Non voglio semplicemente ripetermi ma fare un ulteriore passo avanti. Le ambizioni sono sempre alte. Devo solo ricordare a me stessa costantemente quanta strada ho fatto quest'anno, perché ci sono stati momenti davvero negativi.

Sono tornata a sentirmi abbastanza bene, ma c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare" . Tomljanovic rappresenterà l'Australia alla prossima edizione della United Cup, torneo a squadre ideato dall'ATP.