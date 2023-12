Stan Wawrinka e la nuova generazione: "Il futuro del tennis è in buone mani"

© Elsa/Getty Images

"Far parte di questa generazione, con i Big 3 o Big 4 includendo Andy Murray, mi ha spinto senza dubbio a migliorare. Non ho avuto scelta. Avevo bisogno di spingermi oltre i miei limiti. Sono i tre giocatori che detengono tutti i record della storia del tennis.

Quindi ovviamente è stato molto difficile. Ma per me è sempre stato fantastico avere l'opportunità di giocare contro di loro, provare a batterli e ammirarli" . Conquistare tre tornei del Grande Slam nell'epoca dominata da Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal rappresenta un risultato straordinario.

Uno di quelli che ti rende diverso dagli altri e ti colloca in una dimensione che appartiene solo ai grandi campioni. Stan Wawrinka ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e vinto l'Australian Open nel 2014 battendo in finale Nadal, il Roland Garros e gli US Open rispettivamente nel 2015 e nel 2016 superando Djokovic.

Stan Wawrinka sulla nuova generazione: "Il tennis è in buone mani"

Wawrinka ha chiuso il 2023 alla 49esima posizione del ranking mondiale in una stagione che lo ha visto comunque fare i conti con diversi problemi fisici.

All'età di 38 anni, però, lo svizzero vuole continuare a competere con la nuova generazione e provare ad aggiungere in bacheca un altro titolo. "Sono felice di poter giocare contro i giocatori più giovani.

Sono tennisti incredibili. Carlos Alcaraz è un atleta spettacolare ed è davvero speciale vederlo giocare" , ha detto Wawrinka in un'intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion. "Come ho detto più volte, sono un grande fan del tennis in generale, mi piace davvero guardare ogni bravo giocatore.

Questa generazione è interessante e mi fa pensare che il futuro del tennis sia in buone mani. Ritiro? Non lo so, vedremo. Fino a quando mi divertirò, come adesso, continuerò a giocare. Sento di essere ancora competitivo" .