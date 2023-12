Annacone spiega l'importanza di Mirka per Roger Federer: "Non ha abbastanza credito"

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo aver dominato per tantissimi anni il circuito maschile, Roger Federer ha iniziato ad apportare i primi cambiamenti al suo tennis nel 2010, dopo le eliminazioni premature rimediate sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Il 20 volte campione Slam ha deciso di ingaggiare Paul Annacone, ex allenatore di Pete Sampras, insieme al quale sarebbe tornato a vincere Wimbledon due anni dopo in finale su Andy Murray. L’ex numero 1 del mondo avrebbe sfiorato anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra, ma una semifinale estenuante contro Juan Martin del Potro gli impedì di giocarsi fino in fondo le sue carte contro Murray.

La collaborazione tra Federer e Annacone si è interrotta alla fine del 2013, l’anno peggiore della carriera dello svizzero a causa di un infortuno alla schiena. Nel corso della sua partecipazione al podcast "Rock n Roll Tennis", l’allenatore americano ha parlato del suo rapporto con il fuoriclasse svizzero.

Entrando nello specifico ha sottolineato l’importanza di Mirka, moglie di Roger, fondamentale nella crescita e nella maturazione che ha avuto negli anni.

"L'importanza di Mirka non è stata riconosciuta abbastanza"

“Aveva una grande squadra intorno a sé.

Tony Godsick è stato fantastico. Mirka non viene riconosciuta abbastanza. È straordinaria perché ha capito davvero il tennis e suo marito, l'icona che è diventato. È incredibile che sia riuscita a fare tutto questo.

Senza Severin Luthi e Pierre Paganini, sarebbe stato difficile. Io sono stato fortunato. Ero solo un granello di sale in questo grande shaker di ingredienti", ha spiegato con grande umiltà. “Già conoscevo lui, Mirka e Severin, ci eravamo incontrati in giro per il tour.

Le prime volte siamo andati a cena con Mirka e Roger per parlare di tennis e di tante altre cose. Nessuno conosce il gioco meglio di Mirka, visto che è stata anche lei una giocatrice professionistica” aggiunge in un intervento al poscast ‘Tennis with an Accent’.