L'ambizione di Iga Swiatek: "Il mio obiettivo è vincere tutti gli slam, ma..."

La numero uno al mondo Iga Swiatek ha sempre fame. La polacca, vincitrice nel corso della sua carriera di quattro slam, di cui tre al Roland Garros, sta preparando la nuova stagione, che è ormai alle porte. Il grande obiettivo di inizio anno per lei è ovviamente l’Australian Open, unico major insieme a Wimbledon che manca alla sua già ricca bacheca.

La 22enne è consapevole delle sue enormi potenzialità e della pressione che le verrà riservata a Melbourne. In un un'intervista a PZU, la nativa di Varsavia ha spiegato che la sua priorità, in vista di questo inizio di stagione, sarà quello di stare bene fisicamente, poi i risultati arriveranno: “Ad essere onesti, la maggior parte dei miei obiettivi quando guardo alla prossima stagione non sono legati al risultato, perché il più delle volte voglio che la mia forma sia stabile per la maggior parte della stagione, che introduca nel mio gioco cose che prima non esistevano, che si sviluppi come giocatrice e che il mio tennis sia più vario.

Nel corso della mia carriera mi piacerebbe vincere tutti i Grandi Slam e questo è sicuramente l'obiettivo. Ma non è il tipo di obiettivo per cui mi dico 'beh, deve succedere quest'anno' Ho ancora un po' di tempo a disposizione", ha dichiarato, con grande onestà.

Swiatek pensa solo al presente

Quando le viene chiesto per quanto tempo pensa di rimanere nel circuito Iga risponde così: “Ci ho pensato, ammetto di non analizzarla troppo perché non so in che situazione mi troverò, ad esempio, tra cinque o dieci anni.

È difficile fare previsioni. Sono il tipo di persona che ama finire ciò che inizia, quindi probabilmente giocherò per molto tempo. Ma, come ho detto, le persone cambiano, i percorsi di vita sono diversi e non si può sapere cosa succederà tra 10 anni.

Quindi non ci penso affatto, per ora mi concentro ad allenarmi bene domani", ha spiegato. Swiatek non è solita dedicare tanto tempo ai social, ma ora che è in fase di preparazione ha più tempo: “Ora che sono a casa durante il periodo di preparazione, il regime di preparazione per una partita è molto minore, quindi posso dedicare un po' più di tempo ai social media.

Durante la stagione e i tornei li uso molto meno perché evito anche questo tipo di situazioni. Magari mi fanno leggere qualcosa che attira la mia attenzione. Certo, ora c'è molto odio, quindi non è che si possa navigare liberamente su Internet", ha concluso.