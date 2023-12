Matteo Arnaldi si racconta: "Non avevo soldi per viaggiare con il coach"

© Clive Brunskill/Getty Images

Matteo Arnaldi ha iniziato la stagione da numero 134 del mondo giocando il torneo Challenger di Canberra e perdendo all'ultimo turno di qualificazioni contro Max Purcell agli Australian Open. Il suo 2023, però, è terminato in maniera completamente diversa: l'azzurro ha chiuso alla 44esima posizione del ranking e conquistato la Coppa Davis con l'Italia.

Il tennista di Sanremo ha offerto il suo fondamentale contributo sia nella fase a giorni di Bologna che alle Finals aprendo le danze con una vittoria ai danni di Alexei Popyrin nella sfida con l'Australia. La crescita di Arnaldi è stata esponenziale e l'obiettivo sarà continuare a migliorare nel 2024 per scalare sempre di più la classifica.

Arnaldi: "Non avevo soldi per poter girare con il coach"

In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, Arnaldi si è raccontato e ha parlato delle prime esperienze nel mondo del tennis. Il 22enne ha viaggiato spesso da solo perché non poteva permettersi economicamente di portare con sé il suo allenatore e gli altri membri del team.

"Non avevo soldi per poter girare con il coach, e così mi dovevo arrangiare. Questo mi ha aiutato a crescere, ad affrontare tanti problemi da solo e adesso questo fa la differenza. Ero un caso a parte: a quell'età c`è chi ha già lo sponsor, e comunque la federazione sta aiutando molto i nuovi talenti" , ha detto Arnaldi.

L'italiano non ha voluto rivelare i suoi principali obiettivi in vista della prossima stagione. "Quelli meglio non dichiararli prima. Diciamo che gioco il mio primo tabellone in Australia, parto bene. La stagione è lunga, e chi sta in alto nel ranking è più avvantaggiato perché può fare meno tornei, mentre chi è indietro è costretto a giocare sempre per guadagnare punti. Ecco: vorrei poter riposare, ogni tanto" .