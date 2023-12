Richard Gasquet è stupito dalle condizioni di Rafael Nadal: le parole del francese

© Jamie Squire/Getty Images

La preparazione di Rafa Nadal procede a gonfie vele. Il fuoriclasse spagnolo ha deciso di collocare la prima parte dei suoi allenamenti in Kuwait, dove ha dato ampia dimostrazione di essere tornato fisicamente in grande condizione.

A condividere i campi con lui c’è stata una giovane stella, Arthur Fils, che ha avuto l’onore di tastare con mano il livello di Rafa, dopo quasi un anno di inattività. La seconda parte della sua preparazione avverrà a Manacor, a casa sua, nel quartier generale del “Rafa Nadal Academy”.

Il 22 volte campione slam ha potuto ospitare un altro campione della sua stessa generazione, Richard Gasquet. Anche il francese, così come il suo connazionale Fils, è rimasto colpito dalla ritrovata condizione di Nadal.

Ecco le sue parole a l'Equipe: “Rafa mi ha detto che gli ci è voluto un po' per tornare, ma ho sentito che non aveva più dolore. Sarà competitivo e vincerà le partite, non c'è dubbio!

Fa sessioni lunghe di 3 ore. È quello che deve fare, giocare il più possibile", ha spiegato il tennista transalpino.

Gasquet racconta come è nato l'incontro

Gasquet, che non ha mai vinto in nessuno dei 18 precedenti con Nadal, eccetto un match al Challenger di St.

Jean de Luz nel 2003, ha raccontato come è nata la possibilità di allenarsi con lui: “Stava cercando dei giocatori per il mese di dicembre e gli ho detto che volevo farlo. Non conoscevo bene l'accademia.

Ero già stato qui, ma circa 10 anni fa, alla fine del 2014. C'era solo un campo indoor, non è più lo stesso. È magnifico, con molte persone sui campi. Ha tutto ciò che serve in termini di infrastrutture, con campi in terra battuta e un hotel.

Anche Struff è qui, questo martedì mi allenerò con Munar, oltre che con Rafa”, ha poi concluso.