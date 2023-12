Klizan torna in campo: “Ho riguardato le vittorie con Djokovic e Nadal”

© Emilee Chinn/Getty Images

Chi si ricorda di Martin Klizan? L’ex tennista slovacco ha avuto una carriera di tutto rispetto, vincendo sei titoli Atp e raggiungendo la 24esima posizione del ranking mondiale. Classe 1989, il nativo di Bratislava è stata una presenza costante nei tabelloni dei tornei principali, prima del ritiro dal tennis nel 2021, intraprendendo la carriera politica.

Dopo più di due anni lontano dai campi, l’annuncio a sorpresa: Klizan riprenderà la racchetta in mano. In un’intervista rilasciata a Sportweb, lo slovacco ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui spiega le ragioni della sua scelta e i suoi obiettivi sportivi.

Le parole di Martin Klizan

L’ex numero 24 del mondo ha dichiarato di essere molto motivato. “Sento di non essere mai stato così motivato come ora. Ho trasformato tutta l'energia, sia negativa che positiva, in esercizio e allenamento.

Ho un enorme fuoco interiore, voglio dimostrare ancora di più di prima. L'unica cosa che ho in programma in questo momento è il duro lavoro, il sacrificio, il sudore, il sangue e il dolore. Lo scenario ideale? Ottenere qualche invito, perché purtroppo non vado da nessuna parte con una classifica di 0 punti.

Voglio avere successo nei tornei e fare un passo alla volta” ha spiegato lo slovacco. Sui suoi obiettivi. “Ho pensato di tornare quest'estate, quando ho aiutato ad allenare gli juniores del mio paese. Le condizioni in cui si allenano mi hanno fatto star male, così come gli allenatori con cui si allenano e il modo in cui percepiscono il tennis.

Ho provato delusione e disillusione. Tuttavia, quella frustrazione si è progressivamente trasformata in un crescente desiderio di lavorare su me stesso, per mostrare a tutti come si fa. Ciò che mi è mancato di più del tennis è l'adrenalina.

Ho bisogno dello stress, della pressione costante; mi mancano le vittorie, i grandi scambi davanti a 10.000 persone, i vincenti di dritto che fanno alzare la folla dalla sedia. In passato ho subito più sconfitte che vittorie, il che mi ha reso più determinato.

Ora c'è una cosa che non ho ancora ottenuto e per la quale voglio lottare: la medaglia della dedica per la Slovacchia in Coppa Davis. Mi manca solo una nomination per ottenerla e ci sono pochissimi giocatori al mondo che ce l'hanno” ha dichiarato Klizan.

In carriera il 34enne di Bratislava ha ottenuto alcuni successi prestigiosi, riuscendo a battere Djokovic, Nadal e Wawrinka. “Tutto questo è iniziato con una USB che contiene vittorie su Djokovic, Nadal o Wawrinka.

È stato allora che è apparso quel fuoco interno. Mi piace molto il mio tennis. Prima non lo tolleravo così tanto dal punto di vista dello spettatore, ma ora sì. E voglio migliorare ancora. Sento che oggi i primi dieci del mondo sono molto più giocabili rispetto a dieci anni fa.

Gli altri giocatori hanno più opportunità e raggiungono più turni finali. Quando c'erano Federer, Nadal, Murray e Djokovic, era assolutamente impossibile” ha aggiunto lo slovacco.