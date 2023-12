Federica Pellegrini fa un paragone particolare con Jannik Sinner: la rivelazione

© Marco Luzzani/Getty Images

Jannik Sinner è diventato un simbolo per lo sport italiano nell'ultimo periodo grazie alla serie di risultati positivi che ha ottenuto. La ciliegina sulla torta è stata senza dubbio la Coppa Davis, che ha portato la formazione azzurra a trionfare nella competizione a distanza di 47 anni e a salire sul tetto del mondo a Malaga.

Il giocatore altoatesino si è messo in grandissima evidenza nella tournée sul cemento indoor, nella quale ha sempre dimostrato di poter essere uno dei migliori, e ha lasciato il segno: oltre ai tornei e ai punti complessivi conquistati, il 22enne di San Candido si farà ricordare per quelle due affermazioni ai danni del campione serbo Novak Djokovic alle Nitto Atp Finals (raggiunta la fase finale) e nelle semifinali della competizione a squadre.

Che rivelazione su Sinner

A parlare proprio dell'atleta numero 4 del mondo è stata recentemente la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che è stata intervistata da 'La Stampa' Fra i tantissimi temi toccati dalla futura mamma, c'è Jannik Sinner.

Alla Divina è stato chiesto se fosse d'accordo con le ultime affermazioni di Alberto Tomba, che farebbe entrare Jannik nel 'club' esclusivo in cui sono al momento presenti insieme a Valentino Rossi: "Me lo ha annunciato.

Mi ha fatto piacere sapere di esserci. Sinner è come Ceccon: quelli pronti che fanno tutto in progressione costante. Quando io salivo sul blocco poteva succedere di tutto, loro magari perdono, ma non sballano. Sinner farà meno fatica di noi, il tennis è mediatico, io e Alberto siamo partiti da nuoto e sci e diventati simbolo.

Ci va carattere" sono le sue parole in merito. Pellegrini si è così complimentata con gli attuali risultati raggiunti dall'italiano, che è già proiettato per la prossima stagione.