Patrick Mouratoglou potrebbe allenare Emma Raducanu? Le parole del coach francese

Dopo la vittoria sorprendente agli Us Open 2021, Emma Raducanu ha vissuto un periodo lunghissimo della sua giovane carriera davvero complicato nel circuito Wta: la britannica ha prima cambiato una serie di allenatori cercando la giusta stabilità, poi si è dovuta fermare e sottoporre a tre diversi interventi chirurgici.

La prima settimana di gennaio l'inglese tornerà in campo ufficialmente ad Auckland per dare inizio alla nuova stagione. Sul talento nato a Toronto si è espresso recentemente Patrick Mouratoglou, in un'intervista rilasciata a Sky Sports: "So che rientrerà e questa è un'ottima notizia per il tennis britannico" ha esordito il tecnico.

Mouratoglou su Raducanu: possibile un progetto insieme?

Il coach francese ha effettuato un'attenta analisi sulla vincitrice degli Us Open 2021: "Ha sofferto molto sia nel tennis e sia nei risultati, poi a causa degli infortuni.

Spero che possa trovare un po' di stabilità attorno a sé perché senza non potrà raggiungere il suo potenziale e questo sarebbe triste. Speriamo che possa rimanere libera da infortuni allo stesso tempo all'inizio della stagione e che possa trovare qualcuno che l'aiuti ad innamorarsi di nuovo del gioco e del tennis per il futuro" ha dichiarato.

Mouratoglou potrebbe allenare un giorno Emma Raducanu? Queste le sue considerazioni alla domanda: "Non ci ho pensato ma tutto quello che posso dire è: è pronta a fidarsi di qualcuno? A fidarsi di un progetto e mantenerlo abbastanza a lungo da poter fare i reali progressi di cui hai bisogno raggiungere il tuo potenziale? Ciò che le fa così male sono tutti quei cambiamenti, perché non puoi cambiare il tuo progetto tennistico ogni tre mesi.

Non ha senso. Capisco che non sia facile fidarsi di qualcuno, ma è anche questo che segna la carriera dei giocatori" ha aggiunto e concluso il transalpino.