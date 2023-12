Felix Auger-Aliassime: "Credo di poter vincere un torneo del Grande Slam"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

L'ultima parte del 2022 . in cui ha vinto tre tornei di fila tra Firenze e Basilea - aveva alimentato la convinzione di vedere Felix Auger-Aliassime competere ad alti livelli con continuità quest'anno. Le cose, purtroppo per il canadese, non sono andate così.

Auger-Aliassime ha iniziato la stagione da numero sei del mondo e, dopo una serie di risultati negativi, si è ritrovato a chiudere il 2023 alla 29esima posizione del ranking. Gli infortuni hanno sicuramente complicato il suo cammino, ma l'impressione è che qualcosa abbia condizionato la sua mente.

Il canadese ha vissuto un solo vero momento di gioia in campo difendendo il titolo conquistato a Basilea lo scorso anno; ed è proprio dall'evento svizzero che proverà a ripartire per tornare ad essere protagonista.

In un'intervista rilasciata a Eurosport, il 23enne di Montreal ha parlato del suo rapporto con Toni Nadal - attuale allenatore - e rivelato i suoi più grandi obiettivi.

Auger-Aliassime: "Credo di poter vincere uno Slam"

"Il 2023 è stato complicato da infortuni e incertezze.

A settembre mi allenavo a Montreal e non ero sicuro di finire la stagione. Era difficile impegnare Toni e chiedergli di raggiungermi in alcuni tornei, quindi per un certo periodo non mi ha accompagnato. Ma l’obiettivo è che la sua presenza sia più costante.

Con Frederic( Fontang, ndr) va ancora tutto bene. Mi piace il modo in cui lavora il mio team" , ha dichiarato il canadese. "Spesso mi chiedono obiettivi specifici, ma anche come squadra non ne parliamo mai in questi termini. Piuttosto ci chiediamo cosa dovremmo fare per essere migliori o per vincere uno Slam.

Siamo davvero concentrati sulle cose che dobbiamo fare ogni giorno per migliorare, per noi questa è la cosa principale. Ma le mie ambizioni sono sempre state le stesse fin da quando ero adolescente: arrivare fino in fondo e vincere uno Slam. Credo di potercela fare" .