Auger-Aliassime: "Non ho perso il treno. Posso competere con Alcaraz, Sinner e Rune"

© Matthew Stockman/Getty Images

"La verità è che a inizio stagione ero il numero sei del mondo e ora occupo la 29esima posizione. Come tennista devo accettarlo e provare a capirne le ragioni. Non si tratta di trovare scuse ma di capire cosa è successo, cosa posso fare per tornare al mio miglior livello.

Voglio andare ancora oltre" . Felix Auger-Aliassime è conscio di aver compiuto un evidente passo indietro nel percorso di crescita. Il canadese ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici - quello più importante ha riguardato il ginocchio - ma non ha mai espresso il livello mostrato nella parte finale del 2022 anche quando ha giocato libero da noie e infortuni.

Auger-Aliassime: "Posso ancora competere con Alcaraz, Sinner e Rune"

Risulta ormai chiaro che tennisti del calibro di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune abbiano superato nelle gerarchie Auger-Aliassime; un pensiero che il canadese vuole però allontanare.

Il 23enne di Montreal non crede di aver perso un treno, ma è fortemente convinto di poter ancora competere alla pari con i migliori. "Durante il tour americano la mia salute è migliorata. Ho ricominciato a giocare partite di qualità, ma non c'erano né la fiducia né il livello tennistico di un tempo.

Ci sono voluti alcuni mesi prima che mi ritrovassi nella posizione di vincere come è accaduto a Basilea. Devo capire con la mia squadra come tornare più velocemente al mio livello, perché ci saranno infortuni - spero il meno possibile - anche in futuro.

Spero che continui ad essere una parentesi nella mia carriera" , ha confessato Auger-Aliassime ai microfoni di Eurosport. "Questa è la mia sfida. Non sento di aver perso il treno. Io sono riuscito a fare alcune cose prima di Jannik Sinner, lui ne ha realizzate altre prima di me.

Ha avuto un anno molto buono, soprattutto a partire da Pechino, un po’ come me l’anno scorso. Ho sempre avuto rivali e affrontato le avversità. Sono concentrato su quello che devo fare e sono ancora convinto di poter competere con tutti questi giocatori" .