Bublik critica McEnroe dopo l'esclusione in Laver Cup: "Pensa che la squadra..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Alexander Bublik non ha peli sulla lingua. Il tennista kazako così come Nick Kyrgios è sempre stato un personaggio divisorio. Molti hanno imparato ad apprezzarlo per il suo carattere estroverso e per la sua genuinità, anche dentro il rettangolo di gioco, mostrandosi senza filtri nelle sue reazioni che spesso hanno fatto discutere.

L’attuale numero 32 del mondo, vincitore nel corso di questa stagione dell’ATP 500 di Halle (Germania) su erba e il torneo 250 di Anversa in condizioni di cemento indoor, gradirebbe molto essere convocato per la prima volta in Laver Cup.

Alexander non ha fatto mancare alcune critiche verso John McEnroe, coach della squadra "Il Resto del Mondo", che secondo il suo parere ha una predilezione verso determinati paesi: "Sembra che la squadra "Resto del Mondo" sia costituita solo da America, Canada, Australia e Sud America.

Diego Schwartzman all'epoca era il numero 10 del mondo, quindi era impossibile non prenderlo. Ho espresso il mio desiderio, mi piacerebbe giocare e amo gli eventi di squadra, ma per qualche motivo sono ormai sicuro che 'il mondo' sia tutto di lingua anglofona.

Sarò felice se leggerà questo",ha confessato a Essentially Sports.

Bublik confessa: "Se la mia carriera finisse oggi non mi rimprovererei assolutamente"

In un’intervista al quotidiano Championat.com. il kazako si è detto assolutamente soddisfatto della sua stagione: "È difficile per me vincere le partite se non ho un buon feeling, ma quest'anno ho lavorato molto duramente e sono riuscito a fare grandi prestazioni in diverse settimane.

Curiosamente, quelle belle settimane sono arrivate dopo altre in cui ho giocato male, o addirittura non ho gareggiato affatto. Mi fa venire la pelle d'oca. Mi rendo conto che ce l'ho fatta. Se la mia carriera finisse oggi non mi rimprovererei assolutamente, me ne andrei con un sorriso perché non ho niente da dimostrare a nessuno.

Molte persone si scandalizzavano anni fa per le cose che ho detto, ma adesso loro mi capiscono molto meglio, anche perché mi sono evoluto", ha rivelato poi con orgoglio.