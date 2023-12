Riccardo Piatti indica il tennista che più lo ha impressionato sotto la sua gestione

© Piatti Tennis Center

Riccardo Piatti ha potuto allenare nel corso della sua carriera tanti campioni, da Novak Djokovic a Ivan Ljubicic, Milos Raonic e il nostro Jannik Sinner, quelli più illustri. C’è chi è arrivato da lui già con un certo grado di maturità e c’è chi invece si è affidato alla sua esperienza per muovere i primi passi verso questo splendido sport.

Sul set di Tv Monaco, il proprietario del centro di allenamento Piatti Tennis Center, ha svelato per la prima volta da chi dei suoi allievi è rimasto particolarmente colpito. La sorprendente rivelazione del coach lombardo: “Purtroppo, la giocatrice che mi ha impressionato di più è quella che ho allenato di meno.

L'ho allenata per una decina di mesi. Si tratta di una donna, Maria Sharapova. Ho allenato soprattutto uomini, Djokovic, Ljubicic e così via. Ma con la Sharapova è stato davvero molto speciale perché stava per finire la sua carriera e voleva conoscere un altro lato del tennis.

Il rammarico di Piatti

Ho avuto l'opportunità di lavorare con lei e onestamente abbiamo trascorso insieme dieci, undici mesi durante i quali ho potuto apprezzare il suo modo di pensare. Ha delle priorità e le conosce molto bene.

È molto dedita al suo lavoro. C'era molta affinità con lei e con tutto il suo team”, ha affermato. Piatti ha poi ammesso, con un pizzico di rammarico, di non essere riuscito a portarla al successo: “Purtroppo non abbiamo ottenuto risultati, il che è un po' strano perché è l'unica giocatrice con cui non ho ottenuto buoni risultati, ma è quella con cui mi sono sentito più a mio agio”, ha concluso.

Poco dopo la separazione da Piatti la tennista russa, capace nella sua carriera di vincere ben 5 slam, nell’era delle sorelle Williams, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, dando priorità alla vita imprenditoriale.