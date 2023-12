Lo sfogo di Karolina Pliskova: "La Wta non promuove in alcun modo il nostro sport"

© Mark Kolbe/Getty Images

L’edizione delle Wta Finals 2023 è stata un vero e proprio flop. L’organizzazione del torneo tra le 8 migliori tenniste della stagione, vinto con merito da Iga Swiatek, ha lasciato molto a desiderare ed ha attirato molte critiche.

Dalla stessa campionessa polacca a giocatrici come Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, hanno lamentato l’incapacità della Wta di valorizzare un prodotto che potrebbe dare molto di più. E’ di questo parere anche Karolina Pliskova, che in un’intervista rilasciata al media ceco isport.blesk.cz, ha espresso tutta la sua insoddisfazione e amarezza per questa situazione: “La nostra situazione non è molto buona, anche se alcune delle migliori al mondo hanno molto da offrire.

Non intendo valutare gli aspetti tennistici, ma credo che se c'è qualcosa che manca oggi sono le star carismatiche, le personalità che vanno al di là dei campi da gioco e che sono di per sé prodotti di marketing.

La WTA non contribuisce in alcun modo a generare tutto ciò, non promuove il nostro sport né le rivalità che potrebbero nascere, gli scontri di personalità, ecc.

Il punto di vista di Pliskova

La tennista ceca fa un parallelo con il periodo in cui gareggiavano Serena Williams e Maria Sharapova: “Quando loro due gareggiavano, le condizioni generali per tutti erano molto migliori.

C'erano più sponsor, più attenzione, più gente sugli spalti, più interesse. Questa situazione deve cambiare e c'è un gruppo Whatsapp dove alcune di loro parlano e propongono dei cambiamenti.

Non ho intenzione però di partecipare, ho l'impressione che qualsiasi cambiamento dello status quo richieda molto tempo e che ci voglia molta energia per migliorare le cose. Non sono più all'inizio della mia carriera, questo è totalmente al di là delle mie possibilità", ha concluso.

In merito a questi cambiamenti, di cui si parla sempre con più frequenza, si profila la possibilità di una fusione organizzativa e gestionale tra la WTA e l'ATP