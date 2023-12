Boris Becker risponde ancora a Nick Kyrgios: "Bisogna rispettare il passato"

© Clive Brunskill/Getty Images

L'intervista rilasciata da Nick Kyrgios a The Athletic ha fatto molto discutere e ha dato il via a una serie di botta e risposta sui social con Boris Becker. L'australiano ha parlato del livello raggiunto dagli attuali tennisti e affermato che i giocatori delle precedenti epoche non riuscirebbero a fare partita pari con loro.

"All'epoca il tennis era più lento. Ho visto Boris Becker e non dico che non fossero straordinari ai loro tempi, ma pensare che sarebbero stati bravi quanto i giocatori di oggi è assurdo. A quei tempi, quello che veniva considerato un grande servizio viaggiava intorno ai 197 o 200 km/h.

Lleyton Hewitt ha distrutto Pete Sampras agli US Open, in una finale. Cosa farebbe Djokovic contro Sampras? Sarebbe un completo disastro . Se Hewitt è stato in grado di farlo, immagina Djokovic: lo distruggerebbe" , ha dichiarato Kyrgios.

Boris Becker risponde ancora a Nick Kyrgios

Becker non ha gradito il discorso di Kyrgios e, dopo alcuni commenti pubblicato sul proprio account Twitter, ha cercato di chiudere la vicenda nell'ultima puntata di Via Das Gelbe Vom Ball Podcast prodotto in collaborazione con Eurosport.

"Bisogna rispettare il passato del nostro sport, oltre a ringraziare pubblicamente gli ex giocatori. Bisogna essere grati che siano esistiti: senza di loro il tennis non continuerebbe ad esistere... non ci sono mai stati prize money così alti.

Perché? Grazie alle leggende di questo sport" , ha spiegato Becker prima di rivolgersi direttamente all'australiano ormai fermo ai box da un anno. "Tutti questi giocatori hanno permesso a Nick Kyrgios di non giocare a tennis tutto l'anno e, tuttavia, di potersi guadagnare da vivere" .