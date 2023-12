Davydenko avverte Jannik Sinner: "Per essere come Novak Djokovic deve..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è diventato un fenomeno mondiale. Il tennista azzurro in questa sua seconda parte di stagione ha conquistato proprio tutti. Il primo Masters 1000 a Toronto, le due vittorie molto significative a Pechino e Vienna, che gli hanno fatto acquisire ancora più consapevolezza, ma soprattutto le cavalcate alle Atp Finals e in Coppa Davis.

La prima si è fermata ad un passo dal sogno, interrotta solo dal numero uno al mondo Novak Djokovic. La seconda si è conclusa invece con il secondo titolo nella storia del nostro paese. Quello che conta però è che il 22enne di San Candido abbia fatto sognare un popolo intero, rendendolo orgoglioso.

L’altoatesino ha ricevuto molti consensi anche ex campioni che hanno lasciato un segno importante in questo sport. Uno di questi è Nikolaj Davydenko, vincitore in carriera di 21 titoli, tra cui 3 Masters 1000 e 1 Atp Finals.

"Per raggiungere Djokovic deve essere in grado di fare altro"

Il russo ha molta considerazione del percorso di Sinner, ma secondo lui, per raggiungere la costanza di Djokovic, ha bisogno di aggiungere ancora qualcosa al suo bagaglio: “Ho visto dal vivo come gioca e si allena, è davvero un grande lavoratore.

Sta anche cercando di cambiare il suo gioco. Scivola, si muove bene, è forte fisicamente e stabile. In questo è fantastico e penso che se continuerà così migliorerà senz’altro i suoi risultati.

Spesso si spinge al limite, gli manca ancora qualcosa, ed è difficile durare un’intera stagione contando solo sulla forza di volontà. Può fare un grande torneo, un grande big match, ma per durare tutta la stagione come Djokovic deve essere in grado di fare altro. Forse è anche psicologia“, ha spiegato.