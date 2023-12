Casper Ruud sbotta verso i suoi detrattori: "Se mi criticate avete una vita noiosa"

© Sarah Stier/Getty Images

Casper Ruud non ha vissuto una stagione indimenticabile. Il 12 settembre 2022 il norvegese raggiunge il traguardo più alto della sua carriera, il secondo posto del ranking mondiale. Un risultato straordinario che nel 2023 non è riuscito a bissare, scivolando oltre la decima posizione.

"Non è andata come previsto ma ero preparato a un anno difficile, visto che nel 2022 le mie aspettative sono state superate. Mi aspettavo che a un certo punto le cose non sarebbero andate bene, fa parte dello sport, anche se non è divertente attraversare questi periodi.

Il momento clou è stato la finale del Roland Garros, senza quel risultato sarei piuttosto deluso ora", ha commentato qualche mese fa. Tante polemiche hanno coinvolto il tre volte finalista slam, che secondo molti non ha preso molto sul serio il tour sull’erba.

Casper dopo aver raggiunto la finale del Roland Garros, decide di saltare un torneo su questa superficie, prima di Wimbledon. Il 25enne proprio in quel periodo andò ad un concerto dei The Weekend. Mossa che scatenò diverse critiche per lui.

L'attuale numero 11 del mondo da Londra, dove ha partecipato al gran finale dell'UTS, un'esibizione creata da Patrick Mouratoglou:

Ruud non le manda a dire

“Se mi criticate per essere andato a un concerto di The Weeknd, allora avete una vita molto noiosa.

È davvero bello andare ai concerti. Si sente l'adrenalina, ma in modo diverso guardando i video e andando a un concerto. Sono molto felice di essere riuscito a vederlo tre volte quest'estate, e avrei potuto andare a vederlo altre tre volte senza problemi.

La gente potrebbe chiedersi se ho preso sul serio il tour dell'erba o meno. Erano le 10 di sera, abbiamo una vita al di fuori del tennis", ha concluso.