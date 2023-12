Andrey Rublev commenta il ritorno di Rafa Nadal: le sorprendenti parole del russo

© Clive Brunskill/Getty Images

Andrey Rublev è uno dei tennisti più talentuosi del circuito. Il russo ricopre da anni ormai stabilmente la top 10 della classifica mondiale. Tenere questi ritmi così intensi comporta spesso tanto dispendio fisico, ma soprattutto mentale, che non tutti sono in grado di reggere.

Nonostante le sue fragilità, è uno dei più apprezzati perché in campo non nasconde tutte le sue paure, incertezze e arrabbiature dovute alla partita. Il campione in carica di Monte-Carlo ha parlato dell'imminente ritorno di Rafael Nadal, dopo un anno lontano dal circuito.

Lo spagnolo, la cui ultima apparizione risale agli Australian Open, quando si infortunò nel corso del match di secondo turno con Mackenzie McDonald, ripartirà dall’Atp 250 di Brisbane. “Sono felice per lui perché finalmente è tornato, ma ovviamente, come concorrente, mi sento più libero quando non è nel circuito.

Per il tennis è fantastico che sia tornato. Riporterà molti spettatori, molti fan, soprattutto perché la rivalità tra lui e Novak Djokovic riporterà molta attenzione sul tennis. Quindi, è incredibile che sia tornato”., ha affermato.

Rublev cuore d'oro

Il moscovita ha recentemente raccontato abbandonare Nike per indossare il suo nuovo marchio Rublo. Solo pochi fa il 26enne, in un’intervista con Tennis Majors, ha spiegato che tutti gli introiti raccolti col marchio saranno devoluti ai bambini bisognosi.

“È qualcosa che avevo in mente da diversi anni. Non appena ho avuto l'opportunità di realizzarlo, ho colto al volo l'occasione. Aiutare i bambini è sempre stato importante per me perché, prima di tutto, ho frequentato una scuola pubblica dove c'erano molti bambini che non avevano molte cose”