Nick Kyrgios racconta i suoi periodi bui: "Iniziai a dubitare di me stesso"

© Kelly Defina/Getty Images

Nick Kyrgios è uno dei tennisti più discussi all'interno del circuito Atp. Parliamo di un grandissimo talento ma anche di un atleta che raramente ha messo in mostra tutte le sue qualità e che spesso ha scioccato il mondo del tennis.

Sono rare le occasioni in cui Nick si è messo in evidenza solo per il suo tennis, possiamo pensare alla finale di Wimbledon dove Kyrgios ha lottato per tre set alla pari con il numero uno Novak Djokovic, e poi alcuni tornei su cemento, ma sempre raramente nella sua carriera.

Kyrgios ha fatto spesso parlare gli appassionati per dichiarazioni e cose che ha fatto al di fuori del campo da gioco. Una di queste è avvenuta pochi giorni fa con il talentuoso australiano che ha ufficializzato il suo ingresso nella piattaforma Onlyfans, piattaforma particolare che permette la diffusione di contenuti espliciti.

Per quel che riguarda la sua carriera tennistica Kyrgios preoccupa e non poco. Nick è fermo da tempo per infortunio, nel 2023 ha giocato giusto una manciata di sfide e ha già comunicato ufficialmente che non prenderà parte agli Australian Open 2024.

Una vera tegola per il torneo di casa che vedrà l'assenza del beniamino dei tifosi australiani. Per Kyrgios continua il lavoro e l'obiettivo è arrivare a metà stagione 2024 in una buona condizione, magari appunto per Wimbledon.

Intanto Nick prosegue a realizzare interessanti interviste. Nel corso di un'intervista ai microfoni di On Purpose con Jay Shetty Kyrgios ha svelato: "Nel 2019 ho vissuto uno dei periodi più bui della mia vita. Andavo sui miei canali social e.

Devo solo insulti, tutti messaggi negativi verso di me e la mia famiglia e sono cose che sono entrate inconsciamente dentro di me. A un certo punto i messaggi diventano troppi e inizi a pensare che loro hanno ragione, inizi a dubitare di te stesso e senti di stare in un vuoto profondo.

Avevo 20 anni ed era durissima, io volevo solo divertirmi con i miei amici normali ed era costantemente sotto i riflettori. Devo dire che non ho mai affrontato questi problemi in maniera sana".