Camporese su Musetti: "Non può perdere in quel modo in Davis. Ha qualche problema"

L'ultima parte di stagione - escludendo il successo ottenuto con l'Italia in Coppa Davis - non ha regalato grandi soddisfazioni a Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è entrato in un vortice negativo e ha chiuso il 2023 con una sola vittoria nelle ultime sette partite disputate tra il torneo ATP 500 di Pechino e le Davis Cup Finals.

Il talento di Carrara è apparso piuttosto sfiduciato in determinati momenti della lunga annata tennistica, ma ha certamente mostrato di poter competere senza problemi ad alti livelli. Musetti proverà a ripartire proprio dalle sensazioni provate durante la stagione sul rosso, dove ha battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic a Montecarlo e raggiunto le semifinali a Barcellona.

Il 21enne ripartirà dal Bank of China Hong Kong Tennis Open, in programma dal primo al sette gennaio. A guidare il Andrey seeding nell'evento ATP 250 saranno Andrey Rublev e Karen Khachanov.

Il pensiero di Omar Camporese su Lorenzo Musetti

Omar Camporese, in un'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage, ha parlato proprio di Musetti esprimendo il suo punto di vista.

"So che ha un po’ di problemi. Musetti non può perdere in quel modo contro Miomir Kecmanovic in Coppa Davis. I valori sono diversi. Per me Musetti è quello che gioca meglio in assoluto e non posso vederlo giocare dietro la scritta Davis Cup" , ha detto l'ex numero 18 del ranking mondiale.

"I giocatori di talento che sono belli da vedere non sono giocatori di difesa, ma di attacco. Sono loro che conducono il gioco. Lui sembra che si debba piacere in campo. Quando vidi giocare le prime volte Musetti, mi strofinai gli occhi.

Poi in un torneo a Cagliari non riuscivo a vederlo perché era fuori dallo schermo a ridosso del tabellone. Quando l’ho visto giocare poi ad Amburgo, caso strano aveva i piedi dentro al campo. Era umile e questo gli ha permesso di ottenere ottimi risultati.

Adesso si sta un po’ specchiando e lo vedo un pochino diverso, ha un po’ di problemi personali da gestire" .