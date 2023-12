Tommy Paul rivela: "Non conoscevo Ben Shelton, ma... "

© Clive Brunskill/Getty Images

Prima del 2023, Ben Shelton non aveva mai giocato un torneo lontano dagli Stati Uniti. Il 21enne di Atlanta non ha perso tempo e si è subito messo in mostra raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open. A fermare il suo incredibile cammino ci ha pensato il connazionale Tommy Paul, che ha poi perso in tre set contro Novak Djokovic in semifinale.

Shelton ha successivamente dovuto fare i conti con le difficoltà che tutti i tennisti riscontrano quando iniziano a frequentare il circuito maggiore, ma ha mostrato ancora il suo talento nella parte finale di stagione.

L'americano si è spinto fino alle semifinali agli US Open e ha conquistato il primo torneo a Tokyo superando nettamente in finale il russo Aslan Karatsev. Shelton ha chiuso l'anno alla 17esima posizione del ranking mondiale e potrebbe compiere il definitivo salto di qualità nel 2024.

Tommy Paul e il futuro del tennis americano

Proprio Paul, già sotto 1-2 nel computo degli scontri diretti disputati con Shelton, ha affermato: "È divertente vederlo in giro per il Tour. È decisamente giovane.

Ha quell’energia da ragazzino, quindi è molto divertente. Non conoscevo molto Shelton. Quando è arrivato per la prima volta nel Tour, non direi di averlo preso sotto la mia ala protettrice o qualcosa del genere, ma mi piaceva e sapevo che sarebbe stato bravo" .

Paul, nelle parole raccolte da Tennis 365, si è infine soffermato sulla crescita del tennis americano. "Abbiamo tanti ottimi giocatori, quindi è bello veder emergere ragazzi così giovani. Siamo ai vertici del tennis" .

Paul e Shelton, oltre al match giocato a Melbourne, si sono sfidati agli US Open e a Tokyo: in entrambi i casi ha trionfato il tennista classe 2002.