Moya ammette: "Ho pensato più volte che la carriera di Rafa Nadal fosse finita"

© Sarah Stier/Getty Images

Il ritorno di Rafael Nadal è sempre più vicino e sale l’attesa dei suoi fan, impazienti di rivedere in campo il tennista maiorchino quasi un anno dopo l’ultima volta. Il campione di Manacor si sta allenando e sta alzando il giro dei motori in vista della nuova stagione, che si aprirà per lui con l’Atp 250 di Brisbane.

Il 22 volte campione slam ha scelto il Kuwait per recuperare la piena forma in vista del nuovo anno. Carlos Moyà, suo storico allenatore, in un'intervista rilasciata ad atptennis.com ha fatto un bilancio del suo soggiorno in Medio Oriente, raccontando anche alcuni particolari dell’infortunio che ha subito Rafa agli Australian Open, che non gli ha permesso di poter scendere più in campo per tutto il resto della stagione Il suo coach ha spiegato l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, dopo mesi di riposo e trattamenti non invasivi: "Una volta aperto e visto come stavano le cose, hanno scoperto che il problema era più delicato di quanto pensassimo.

Per quante risonanze magnetiche abbia fatto, non era chiaro cosa avesse e per questo il recupero è stato più lungo e difficile".

"In diversi momenti ho pensato fosse arrivato alla fine della sua carriera"

Ci sono stati momenti difficili perché non vedeva miglioramenti, dovevamo stare molto attenti ai carichi di allenamento che gli mettevamo addosso, ha corso molti rischi per cercare di tornare e la strada è stata contorta, tortuosa, ma ha sempre mantenuto la voglia.

In diversi momenti ho avuto la sensazione che fosse arrivato alla fine della sua carriera di giocatore professionista", ha ammesso Moyà. Ritornare in campo dopo un anno di inattività può comportare molti rischi: “È difficile fargli capire che non si può pretendere fin dall'inizio quanto è abituato a fare, perché è un animale competitivo.

Molto del nostro lavoro è stato quello di rallentare i suoi allenamenti, di limitare le ore di allenamento e l'intensità in campo. La mia più grande paura è come assimilerà il carico di partite, non è facile passare dall'allenamento alla competizione", ha concluso.