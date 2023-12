Filippo Volandri svela quando l'Italia di Coppa Davis incontrerà Sergio Mattarella

© Fran Santiago/Getty Images

Filippo Volandri è stato fra gli ospiti della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia sul palco di Atreju. Con lui sono intervenuti anche altri personaggi importanti dello sport italiano come il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti, Gregorio Paltrinieri, Ambra Sabatini e lo stesso ministro Andrea Abodi.

Il 42enne livornese è tornato a parlare di un argomento che ha creato tanta curiosità al termine della Coppa Davis conquistato dalla formazione azzurra: l'incontro in programma con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'ex giocatore ci ha tenuto a ribadire come la cerimonia sarà uno degli appuntamenti prioritari nel 2024 per lui e per i tennisti: "Sarà la prima cosa in agenda" ha assicurato. Le ultime indiscrezioni hanno ipotizzato come data il periodo dal 14 al 28 gennaio, ovvero dopo la tournée in Australia che si concluderà con il primo Grande Slam della stagione.

Le parole di Volandri

"La Coppa Davis è una vittoria sociale, una vittoria di tutti. La cosa che ci ha inorgoglito di più, dopo aver conquistato il trofeo, è renderci conto di quello che hanno provato gli italiani davanti alla televisione, a casa.

Hanno visto una squadra di ragazzi con le facce pulite. Noi lavoriamo per trasmettere un messaggio" ha dichiarato Volandri nel ricordare quei momenti indimenticabili vissuti solo qualche settimana fa. Durante l'evento il capitano azzurro ha raccontato un retroscena che lo ha coinvolto: "Ero in un negozio di giocattoli per i miei figli, mi si è avvicinato un bambino e mi ha detto: 'Ma tu sei il comandante di Sinner?' Mi ha fatto piacere, sono letteralmente rimasto senza parole" ha concluso.