Benoit Paire parla del suo futuro: "Voglio godermi ancora uno o due anni"

Se si sottoponesse un sondaggio su chi il maggior talento sprecato del tennis a tutti gli appassionati che hanno iniziato a seguire questo sport negli ultimi 15 anni, non ci sarebbero dubbi su chi sarebbe il prescelto: Benoit Paire.

Il tennista francese in carriera ha sempre manifestato un intenso rapporto di amore e odio con il tennis, in cui a prevalere, tra i due sentimenti, è probabilmente il secondo. Troppi bassi alternati a momenti di tennis spettacolare, che l’hanno aiutato a spingersi fino alla 18esima posizione del ranking Atp.

Il 34enne francese ha conquistato tre titoli in carriera in nove finali disputate, a testimonianza del buon livello di gioco di cui è capace nei suoi momenti migliori. In una recente intervista di ESPN, il francese, attualmente al 117esimo posto della classifica mondiale, ha espresso la propria determinazione nel tornare nuovamente in top 100.

Le parole di Benoit Paire

Il transalpino si è detto fiducioso per la prossima stagione. “Ad essere sincero, mi sento fiducioso delle mie possibilità. L'anno scorso ho avuto una stagione normale perché ho giocato molti Challenger e non ho giocato bene ogni settimana.

Ma mi sento bene anche fisicamente e mentalmente. E come ho detto, voglio godermi ancora uno o due anni. È per questo che gioco a tennis. Mi sento bene. Ho giocato un buon torneo in Portogallo alla fine dell'anno, ho raggiunto una finale.

Inizio l'anno con la posizione 117, che mi avvicina alla Top 100. Vedremo cosa succederà” ha dichiarato Paire. Il 34enne francese tornerà in campo a Londra, in occasione dell'Ultimate Tennis Showdown, un torneo di esibizione in cui saranno presenti grandi giocatori come Andrei Rublev e Casper Ruud.

Paire ha dichiarato di sentirsi pronto per affrontare tennisti di alto livello. “Voglio giocare di nuovo contro questi ragazzi nel circuito nei tornei del Grande Slam” ha spiegato il tennista.